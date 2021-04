DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 2 aprile: Can e Sanem si riavvicinano

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca che va in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 2 aprile 2021? Gli spoiler dicono che Emre e Leyla continueranno a discutere per le solite ragioni legate al lavoro. Mentre Can si mostrerà più comprensivo nei confronti di Sanem quando si troveranno in macchina da soli per raggiungere la città.

Leyla ed Emre continuano a discutere

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 2 aprile 2021, rivelano che Emre e Leyla continueranno ad affrontare i loro problemi di coppia. La Aydin e il Divit infatti, si vivranno sempre meno anche se continueranno a vivere nella stessa casa. I due saranno distanti a causa dei rispettivi impegni professionali.

Per tale ragione la coppia deciderà di licenziarsi di comune accordo per impegnarsi su qualcosa che potrebbe soddisfarli entrambi. A questo punto la sorella di Sanem si renderà conto di voler portare avanti una sua grande passione, ovvero per il canto. Quindi, i due innamorati uniranno le loro forze per iniziare questa nuova avventura. Riusciranno a farcela?

Can e Sanem restituiscono la rispettiva ‘refurtiva’

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem nasconderà il suo foulard a Can, non appena si accorgerà che a far sparire la sua collana è stato il fotografo. La Aydin si prenderà gioco del Divit alla ricerca disperata dell’oggetto.

Subito dopo alla Fikri Harika partiranno le riprese dello spot pubblicitario delle creme prodotte dalla giovane scrittrice. Nel frattempo, Deren interpreterà il ruolo di Cleopatra, mentre Can farà il regista. Tuttavia quest’ultimo non svolgerà bene il suo lavoro perché sarà distratto dalla bellezza della Aydin.

Infatti, per tutto il tempo terrà la telecamera puntata sulla donna che ama. In tutto questo Deren, Muzaffer, CeyCey, Can e Sanem riusciranno a girare la pubblicità con grande successo. Successivamente la figlia di Mvkibe restituirà la bandana al Divit, facendogliela trovare in un tavolino del giardino della sua tenuta. A quel punto anche lui le farà avere la collana e l’anello di fidanzamento. Infine, su richiesta di Deren i due andranno in città per scegliere i costumi di scena per lo spot.