Il Paradiso delle signore trama 2 aprile: Vittorio affronta Dante, Beatrice riceve una telefonata

La trama della puntata di venerdì 2 aprile del Paradiso delle signore è davvero molto intrigante. Vittorio, infatti, scoprirà da Fiorenza alcune cose in merito al legame esistente tra sua moglie Marta e Dante.

Marcello verrà convocato in questura a causa del Mantovano, mentre Beatrice riceverà una telefonata alquanto inquietante. Gabriella, invece, verrà in possesso di una lettera scritta da Arturo prima di morire e non saprà se parlarne o meno con suo marito Cosimo.

Trama 2 aprile: Marcello in questura, Gabriella spiazzata

Nella puntata del 2 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore e Marcello si troveranno davvero in difficoltà a gestire la caffetteria senza l’aiuto prezioso di Sofia. Per il Barbieri, però, ci sarà anche un’altra questione alquanto incresciosa da gestire. Il ragazzo, infatti, verrà convocato in questura per rispondere ad alcune domande. L’oggetto di discussione sarà sempre il Mantovano. Quest’ultimo, prima di essere catturato, aveva raccontato del coinvolgimento di Marcello in alcune questioni losche.

Il giovane andrà nel panico e deciderà di aprirsi completamente con Ludovica. La fanciulla, chiaramente, offrirà al ragazzo tutto il suo appoggio. Gabriella, invece, farà una scoperta inattesa. La stilista verrà in possesso di una lettera che Arturo Bergamini aveva scritto prima di morire. In tale missiva sono contenuti i sospetti che l’uomo aveva nei confronti di Umberto Guarnieri.

Scontro tra Vittorio e Dante al Paradiso delle signore

Non sapendo esattamente quali possano essere le conseguenze di tale scoperta, la moglie di Cosimo non saprà se confessare tutto a suo marito oppure no. Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che Fiorenza continuerà a vendicarsi di Adelaide. Nel corso della puntata del 2 aprile del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la donna dirà a Vittorio alcune cose sul rapporto che lega Dante e Marta. Conti andrà in confusione, pertanto, deciderà di affrontare di persona Romagnoli.

Il confronto tra i due, però, non si svilupperà affatto in modo pacifico. Al termine dello scontro, infatti, il direttore dello shopping center prenderà la decisione di andare a Parigi. Vittorio avrà scoperto il grosso segreto che sua moglie gli sta nascondendo? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Infine, nell’episodio in questione assisteremo ad un ultimo colpo di scena, che riguarderà Beatrice. La donna, infatti, riceverà una strana telefonata la quale si rivelerà parecchio inquietante. Chi sarà mai dall’altro lato della cornetta?