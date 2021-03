Oroscopo 1° aprile 2021: Gemelli attenti, buon momento in amore per Sagittario

L’Oroscopo del 1° aprile 2021 esorta i nati sotto il segno dei Gemelli ad essere cauti nella giornata odierna. I Sagittario, invece, vivranno momenti molto positivi per l’amore, mentre i Leone devono essere più obiettivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per risolvere un problema personale o cimentarsi in chiarimenti. Non è il caso di gettare all’aria un progetto solo perché le cose non sono andate esattamente come vi eravate immaginati. Siate più propositivi e, soprattutto, intraprendenti. Sono favoriti gli audaci.

Toro. I cambiamenti sono all’ordine del giorno. Ciò che un tempo poteva sembrarvi positivo, oggi potrebbe assumere una connotazione differente. Tutto dipenderà dai punti di vista. Ad ogni modo, non fate scelte azzardate e non siate troppo irruenti per quanto riguarda i rapporti lavorativi.

Gemelli. L’Oroscopo del 1° aprile 2021 vi esorta ad essere attenti al modo con cui vi relazionerete alle persone che vi circondano. Specie i rapporti di coppia potrebbero essere messi a dura prova a causa di un po’ di nervosismo. Cercate di occupare il tempo prendendovi cura di voi.

Cancro. Attenzione perché in amore sono previsti alti e bassi in questo mese di aprile. La situazione è decisamente migliorata rispetto a marzo, tuttavia, bisogna ancora agire con cautela. Nel lavoro, invece, si stanno per aprire delle nuove opportunità, soprattutto se siete giovani.

Leone. Se sono sorte delle polemiche di recente, esse potrebbero essere risolte nel giro di qualche giorno. Non siate precipitosi, specie nel valutare le persone. L’apparenza può ingannare, dopotutto anche voi spesso sembrate spigolosi e introversi, mentre in realtà nascondete un animo puro.

Vergine. I cuori solitari avranno buone opportunità di fare incontri interessanti in questo periodo. Cercate di essere intraprendenti e di non essere troppo accondiscendenti. Spesso è necessario battere un po’ i piedi per terra per ottenere dei risultati. Nel lavoro, invece, non smuovete troppo le acque.

Previsioni 1° aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Dal punto di vista professionale, invece, sarete molto impegnati e questo è un bene. Talvolta è meglio avere la testa impegnata in altre cose in modo da non pensare ai problemi della vita quotidiana. Siate ottimisti, la situazione migliorerà.

Scorpione. Ottimo momento per quanto riguarda i sentimenti e l’amore in generale. La Luna entra nel vostro segno e questo vuol dire una sola cosa: sensualità. A partire da oggi sarete passionali e pieni di spirito d’iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete molto intraprendenti.

Sagittario. L’Oroscopo del 1° aprile vi esorta a far parlare il vostro cuore. In questo periodo sono favoriti i sentimenti e le relazioni appena nate. Quelle che durano da parecchio, invece, dovrebbero essere rinfrescate. Non date mai nulla per scontato, specie le persone. Tutto può cambiare da un momento all’altro.

Capricorno. In amore è necessario fare delle considerazioni. Se certe cose non sono di vostro gradimento è inutile fingere che tutto vada bene. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete essere più propositivi. Non vi abbattete dinanzi un rifiuto. Le finanze potrebbero risentire in questo periodo.

Acquario. Il lavoro procede senza troppi intoppi. Spesso potreste essere annoiati dalla routine, ma apprezzate il valore di avere delle certezze nella vita. In campo sentimentale, invece, potrebbero nascere delle piccole incomprensioni. Cercate di non essere troppo pesanti e intransigenti.

Pesci. Buona ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Se siete in attesa di una risposta, che potrebbe cambiare le sorti del vostro lavoro, essa potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Sono favoriti i cambiamenti in questo periodo, pertanto, cogliete la palla al balzo.