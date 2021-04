Isola dei Famosi, Miryea fuori controllo: “Abbiamo avuto qualche problema a montare…”

Doppi sensi e gaffe a L’Isola dei Famosi 15

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha preso al via da oltre due settimane e Mediaset fino ad oggi può ritenersi soddisfatta per gli ascolti. Infatti, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinionisti sta facendo gli stessi numeri del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione che è partita all’insegna delle gaffe e dei doppi sensi non solo da parte della moglie di Francesco Totti. Ma anche dai naufraghi che si trovano in Honduras.

Al tal proposito, nell’ultimo appuntamento su Canale 5 una delle ultime arrivate ha fatto una battuta che è stata interpretata con un’altra chiave di lettura, ovvero maliziosa. Stiamo parlando della soubrette Miryea Syabile de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Gaffe maliziosa di Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi 2021

Nello specifico, durante la puntata dell’Isola dei Famosi 15 andata in onda lo scorso lunedì, i naufraghi hanno dovuto affrontare una prova ricompensa. In pratica, i concorrenti del reality show di Canale 5 dovevano ricostruire un totem sulla spiaggia di Playa Palapa. Nel commentare la prova, l’ex Pupa Miryea Stabile ha fatto una dichiarazione abbastanza ambigua, con un doppio senso che ha immediatamente scatenato l’ironia da parte del pubblico a casa e degli altri protagonisti del programma Mediaset.

“Eravamo primi, poi abbiamo avuto qualche problema a montare l’uccello“, ha detto la soubrette. A quel punto ha preso la parola la padrona di casa Ilary Blasi che, con molto imbarazzo l’ha corretta così: “Il totem”. Mentre l’opinionista Iva Zanicchi ha commentato: “Eh.. è quello il problema”.

Gli ascolti della puntata di lunedì scorso

Lunedì scorso è andato in scena un nuovo duello, ovvero Makari contro L’Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di lunedì sera 29 marzo 2021? Il quarto appuntamento della fiction di Rai Uno con protagonista l’attore Claudio Gioé nei panni dello scrittore detective Saverio Lamanna ha conquistato una media di 6.451.000 di telespettatori pari al 26.33% di share.

Mentre, l’Isola dei Famosi 15, il reality show condotto da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi come opinionisti, ha ottenuto una media di 3.394.000 di spettatori pari al 18.77% di share.