Temptation Island, spoiler: ecco quali potrebbero essere le coppie della prossima edizione

In queste ore sono stati diffusi alcuni spoiler in merito a Temptation Island. Come annunciato più volte dalla caporedattrice Raffaella Mennoia, in questo periodo si è in piena attività con i casting del reality show incentrato sulle tentazioni.

A quanto pare sono molte le coppie che vorrebbero mettersi in gioco, ma solo sei riusciranno nel loro intento. Vediamo, dunque, nel dettaglio, quali potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione.

Le possibili coppie di Temptation Island

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2021 dovrebbe tornare in onda Temptation Island e gli spoiler sulle coppie sono già trapelati. A causa dell’emergenza sanitaria, la produzione ha deciso di dare luogo ad un’unica versione del programma, la quale ospiterà sia coppie di personaggi popolari sia persone comuni. A destare maggiore interesse e curiosità, naturalmente, sono i protagonisti appartenenti alla prima categoria. Per quanto riguarda i papabili concorrenti, il settimanale Chi ha fornito delle interessanti anticipazioni.

I primi due nomi trapelati sono quelli di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte. Essi sono due protagonisti che hanno partecipato a La Pupa e il Secchione e pare siano pronti a cimentarsi in questa nuova esperienza per testare i loro sentimenti. I secondi, invece, fanno decisamente più rumore in quanto si tratta di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Era da un po’ di settimane che si vociferava di una loro ipotetica partecipazione e il fatto che ne abbiano parlato anche i giornalisti di Alfonso Signorini dà buone speranze.

Gli altri spoiler sul reality show

Il gossip più avvincente, però, è sicuramente quello inerente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti durante il GF Vip 5 e si sono innamorati. Proprio nel corso di un’intervista con Chi i due hanno raccontato di essere assolutamente sicuri dei loro sentimenti, pertanto, l’esperienza del reality show di Canale 5 non dovrebbe rappresentare alcuna minaccia per entrambi.

In merito agli altri spoiler sulla prossima edizione di Temptation Island, pare che alle redini ci sarà Filippo Bisciglia. Considerando che l’edizione Vip e Nip sono state accorpate, in molti si chiedevano chi tra Alessia Marcuzzi e il buon Filippo avrebbe avuto la meglio. Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore pare sia proprio lui il predestinato. Per quanto riguarda le coppie non vip, invece, i nomi verranno comunicati solo poche settimane prima della partenza delle registrazioni.