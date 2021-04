Carlotta Dell’Isola contro Alfonso Signorini: “Non sono un robot, ma una persona perbene”

Alfonso Signorini delusa da Carlotta Dell’Isola

Qualche settimana fa, dopo la conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto un bilancio del reality show. In quell’occasione il conduttore aveva espresso dei giudizio su chi gli è piaciuto e chi no come concorrenti.

E se il direttore del magazine Chi preferiva Pierpaolo Pretelli come vincitore piuttosto che Tommaso Zorzi, è rimasto particolarmente deluso della partecipazione di Carlotta Dell’Isola. Proprio per questo motivo i due hanno avuto un botta e risposta a distanza esprimendo le loro posizioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la risposta della ragazza.

La replica dell’ex concorrente del GF Vip 5

Dopo aver specificato di non aver nulla contro il conduttore del GF Vip 5 Alfonso Signorini, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola ha replicato contro quanto detto da giornalista sul suo conto. Ossia, nel corso di un’intervista l’uomo ha fatto sapere di essere da l’ex partecipante di Temptation Island e che forse avrebbe dato il meglio solo accanto al fidanzato e promesso sposo Nello Sorrentino.

A quel punto la diretta interessata ha replicato così: “Dopo quello che ho letto ci tenevo a sottolineare che io non sono un robot, ma sono una persona per bene, alla mano ed amicona. Ritengo di essere una donna abituata a chiedere permesso e per favore e ad avere rispetto per le persone più grandi. Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso Signorini, ma Carlotta è anche questo”.

Carlotta Dell’Isola e le critiche ad Andrea Zenga

Recentemente Carlotta Dell’Isola è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune delle sue dichiarazioni su Andrea Zenga. Inoltre, tramite i suoi canali social ha fatto sapere ai follower di aver sporto denuncia. Il motivo? Perché recentemente è stata tempestata di insulti e minacce di morte su Instagram.

Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, la fidanzata di Nello Sorrentino aveva detto di essere rimasta ferita dal comportamento della nuova fiamma di Rosalinda Cannavò. Infatti, a suo avviso non sarebbe stato un vero amico nei suoi confronti. Nonostante le pesanti affermazioni sul personal trainer. al momento quest’ultimo non ha replicato all’ex compagna d’avventura.