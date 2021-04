Gaffe di Samantha a Uomini e Donne: “Verde, per la speranza di un pi**llo”, Maria basita (VIDEO)

Nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne, la tronista Samantha si è lasciata scappare una gaffe che ha lasciato tutti di stucco in studio, specie la conduttrice. Maria De Filippi ha chiamato la ragazza al centro e si è complimentata con lei per la scelta dell’abito.

A quel punto, allora, la protagonista si è lasciata scappare qualcosa di troppo sul colore verde del suo vestito. La conduttrice l’ha subito bloccata e le ha chiesto come mai fosse così su di giri. Naturalmente la clip in questione ha fatto il giro del web.

La gaffe di Samantha a Uomini e Donne

Samantha è tra le troniste più anticonvenzionali di Uomini e Donne e nella puntata di oggi si è lasciata scappare una gaffe davvero imbarazzante. La presentatrice l’ha chiamata per sedersi al cento dello studio e raccontare i progressi delle sue conoscenze. Prima che si accomodasse, però, Maria le ha chiesto come mai avesse scelto un abito così sgargiante. A quel punto, allora, Samantha ha detto di aver scelto il verde speranza. In seguito ha aggiunto a quale tipo di speranza stesse facendo riferimento, ovvero, la speranza di un pi**llo.

La ragazza non è riuscita a portare a termine la frase dato che la conduttrice l’ha interrotta basita chiedendole cosa le fosse preso. La tronista, allora, è scoppiata a ridere, si è scusata ed ha detto di essere parecchio agitata ed esaurita in questo periodo. I presenti in studio sono rimasti basiti e si sono lasciati scappare qualche ghigno d’imbarazzo. Ad ogni modo, nel giro di pochissimo tempo la clip in questione è divenuta virale. (Clicca qui per il video)

I commenti dei telespettatori

Sui social, infatti, moltissimi utenti hanno cominciato a commentare la gaffe di Samantha a Uomini e Donne e, stando a quanto emerso, i pareri non sono stati positivi. Diverse persone hanno reputato il comportamento della ragazza davvero assurdo e inaspettato. Ad ogni modo, l’espressione della tronista sembra essere un chiaro riferimento alla difficile situazione sentimentale che sta affrontando.

Durante il suo percorso, infatti, non sembra essere riuscita a costruire qualcosa di importante con nessuno. Gero è andato via, anche Ugo ha deciso di abbandonare lo studio dicendo di non essere più stimolato e la conoscenza di Alessio sembra essere parecchio altalenate. Questo, dunque, pare stia generando un certo sconforto nella protagonista.

Samantha stava davvero per dire "verde per la speranza del pisello"? #uominiedonne pic.twitter.com/i3adLFACgV — Alessandra (@il_mignolo_) March 31, 2021