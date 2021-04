Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Massimiliano e Giacomo nel caos

Oggi pomeriggio, giovedì 1° aprile andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. L’orario di messa in onda è, come sempre, alle 14:45 spaccate e gli argomenti riguarderanno entrambi i troni.

Nel corso della messa in onda odierna verrà dato un po’ di spazio in più a Massimiliano, il quale non ha avuto molto modo di parlare nelle puntate precedenti. Il ragazzo spiegherà il suo punto di vista su alcune corteggiatrici e non solo. Naturalmente non mancheranno le discussioni e i momenti di confronto anche tra membri del trono over.

Oggi pomeriggio: ancora critiche a Giacomo

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne assisteremo al continuo della discussione tra Giacomo e le sue corteggiatrici. A conclusione della precedente puntata, il tronista è stato pesantemente attaccato da Carolina. Quest’ultima ha detto di essere stanca di restare in disparte mentre il ragazzo si cimenta nella conoscenza di altre dame nuove. Al suo grido di insoddisfazione si è accodata anche Martina, la quale ha appoggiato la critica della sua rivale in amore.

Tale comportamento ha fatto innervosire il tronista, che non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dissenso. Ad ogni modo, nella puntata odierna assisteremo al prosieguo di questo dibattito e poi si parlerà di Massimiliano. Il ragazzo dirà di essere ancora molto indeciso tra le sue corteggiatrici, anche se si stanno cominciando a delineare le prime preferenze.

Massimiliano si espone e altre liti a Uomini e Donne

Con Vanessa si è creato un rapporto molto genuino e protettivo. Con Eugenia, invece, c’è molta sintonia e complicità, mentre con Federica pare esserci tanta attrazione fisica. Chi tra le tre sarà la preferita del tronista al momento? Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo a nuovi dibattiti che riguarderanno soprattutto Luca. Lui è l’esponente più discusso del momento a causa dei suoi modi di fare e del numero elevato di frequentazioni a cui ha dato luogo.

Anche Armando presto riceverà delle sorprese. Il cavaliere è nell’ombra da parecchi giorni dato che non sta frequentando nessuna dama. Molto presto, però, arriverà una donna per corteggiarlo e scopriremo come si evolverà la loro conoscenza. Nel corso della messa in onda, poi, non mancheranno le frecciatine che Tina manderà alla sua rivale Gemma non appena ne avrà l’occasione.