iMac Ricondizionati per il tuo utilizzo professionale

Sono sempre di più coloro che sono alla ricerca di dispositivi informatici ricondizionati, questo perché i benefici che si traggono sono di gran lunga superiori rispetto ad un apparecchio di seconda mano.

Se fino a qualche anno fa per poter risparmiare un po’ di soldi ci si focalizzava sull’usato, oggi a quanto pare, grazie alla tecnologia che ha fatto numerosi passi in avanti, lo scenario è decisamente cambiato.

Chi, infatti, non ha mai sentito parlare di iMac ricondizionati.

Si tratta di dispositivi che si presentano quasi come nuovi ma costano di meno rispetto ad un articolo nuovo a tutti gli effetti.

Detta così, si potrebbe pensare a degli apparecchi di seconda mano, in realtà le cose non stanno in questo modo perché un pc di seconda mano si suppone sia stato usato dal proprietario per un periodo piuttosto lungo, oltretutto, nella maggior parte dei casi, articoli del genere sono sprovvisti di garanzia.

Vediamo qui di seguito perché scegliere di acquistare un iMac ricondizionato per uso professionale, quali sono i vantaggi e a chi rivolgersi per fare un ottimo affare.

iMac ricondizionati cosa sono nello specifico

Parliamo di computer certificati Apple che sono stati in precedenza utilizzati dagli utenti, ma che per ragioni di malfunzionamenti o danni estetici sono stati inviati a ditte specializzate per verificare il corretto funzionamento degli stessi sottoponendoli a decine di test.

Se dalle verifiche risultano che i componenti sono stati danneggiati, allora i tecnici specializzati in materia provvedono a sostituirli con dei nuovi.

È doveroso precisare che, il processo di ricondizionamento interessa anche il software, questo significa che, tutti i dati e i documenti salvati sul computer dal precedente proprietario verranno completamente rimossi e il software installato sarà quello di fabbrica.

Perché acquistare un iMac ricondizionato

Come abbiamo affermato in precedenza, ci sono tantissimi benefici che si possono trarre acquistando un iMac rigenerato, soprattutto se, per esigenze lavorative, si ha necessità di avere un modello nuovo sul mercato.

Prima di tutto il risparmio economico è elevato, perché una volta che il computer è stato nuovamente ricondizionato viene messo in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, addirittura ci sono modelli disponibili con un risparmio che arriva fino al 50%.

Tra i vari vantaggi c’è da considerare altresì la garanzia, cosa impensabile invece con l’acquisto di un apparecchio di seconda mano.

In aggiunta acquistare un iMac ricondizionato aiuta l’ambiente, perché si riduce di gran lunga il numero di rifiuti elettronici.

iMac ricondizionati: classifica basata sui gradi

Ogni iMac ricondizionato, viene classificato in gradi che simboleggiato lo stato di efficienza del computer in questione, in modo da aiutare il cliente nel poter fare le giuste valutazioni.

Gli iMac ricondizionati vengono classificati in:

A+ o come nuovo: si tratta di un dispositivo di ottime condizioni ma che presenta alcuni piccoli difetti estetici difficilmente notabili ad occhio nudo;

si tratta di un dispositivo di ottime condizioni ma che presenta alcuni piccoli difetti estetici difficilmente notabili ad occhio nudo; A: un pc che ha piccoli difetti estetici o graffi sul monitor o su qualsiasi altra parte;

un pc che ha piccoli difetti estetici o graffi sul monitor o su qualsiasi altra parte; B: un dispositivo che possiede difetti estetici piuttosto visibili;

un dispositivo che possiede difetti estetici piuttosto visibili; C: solitamente si tratta di computer con un evidente stato di usura ma il prezzo risulta particolarmente vantaggioso.

Dove acquistare iMac ricondizionati

Per poter acquistare iMac ricondizionati un valido aiuto viene dal web, nello specifico, per poter fare non solo un buon affare ma trovare anche un team serio pronto a supportati visita il sito https://www.smartgeneration.it dove potrai trovare tante offerte e i migliori modelli sul mercato.

Potrai acquistare in tutta sicurezza e pagare anche alla consegna o a rate il dispositivo scelto, qualora il tuo budget a disposizione fosse limitato.

Tutti gli articoli ricondizionati sono coperti da garanzia per 12 mesi ma per chi lo desidera, può estenderla fino a 24 mesi.

Inoltre, le spese di spedizione sono gratuite per consegne nell’arco delle 72 ore, mentre bisogna pagare un piccolo sovrapprezzo (9,99€) per consegne garantite in 48 ore.

Gli articoli disponibili sono innumerevoli, c’è davvero soltanto l’imbarazzo della scelta.