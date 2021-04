Temptation Island: ecco le tre coppie famose che potrebbero partecipare all’edizione 2021 (FOTO)

Temptation Island 2021 in un’unica edizione

Da qualche settimana la Fascino PGT sta lavorando alla prossima edizione di Temptation Island. Ma quest’anno ci sarà una grossa novità, infatti, per la prima volta dopo tre stagioni consecutive, non andrà in onda la doppia edizione.

Ebbene sì, ce ne sarà solamente e con molta probabilità sarà condotta da Filippo Bisciglia e sarà come in passato, ovvero composto fra concorrenti vip e nip. Quindi, quella solo con i personaggi famosi è stata definitivamente archiviata nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato la stessa produttrice Maria De Filippi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi potrebbero essere queste coppie.

Le possibibili coppie partecipanti

Ricordiamo che la prima è stata presentata quattro anni fa da Simona Ventura, mentre la seconda l’anno successivo da Alessia Marcuzzi, tornata poi anche l’anno scorso ma con la versione tradizionale. Una stagione dove il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Carlotta Dell’Isola, poi approdata come gieffina al Grande Fratello Vip 5.

Il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini nel suo nuovo numero ha rivelato alcune chicche su Temptation Island. Infatti, pare che le tre coppie di vip che sono state adocchiate dagli autori per partecipare sono: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte (La Pupa e il Secchione e Viceversa), Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (GF Vip 5), Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Grande Fratello Vip 5).

Temptation Island: Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli dicono di no

E se la prima coppia non ha mai smentito tali voci, le altre due hanno sempre detto di non voler partecipare a Temptation Island. Ad esempio, il figlio dell’ex portiere dell’Inter in una recente intervista a Turchesando ha dichiarato:

“Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. E’ un programma bello e vero per carità, però no”. Mentre Pierpaolo Pretelli a SuperGuida Tv ha confessato: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)