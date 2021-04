Franceska Pepe stuzzica Tommaso Zorzi: “Non è brillante, lo vedo un po’ impostato”

Franceska Pepe parla del Grande Fratello Vip 5

L’ex gieffina Franceska Pepe, una delle protagoniste assolute del reality show di Canale 5, recentemente è stata ospite a Turchesando in onda su Radio Gossip News Italia. Durante l’intervista l’influencer ha detto la sua sulla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, ma anche il ruolo d’opinionista che gli hanno affidato a L’Isola dei Famosi 15.

Stando alla ragazza, il rampollo meneghino sta assumendo un atteggiamento completamente differente rispetto a quello che aveva nella casa di Cinecittà. Infatti, la modella sul 25enne ha detto: “Forse è un po’ troppo impostato“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la ragazza sul rampollo meneghino.

Il parere su Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 15

Intervistata a Turchesando su Radio Gossip News Italia, l’ex gieffina Franceska Pepe non si è di certo tirata indietro nel dare dei giudizi sugli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Quando la conduttrice del talk Turchese Baracchi ha fatto questa domanda alla sua ospite: “Che fine hai fatto dopo il GF Vip? Tanta gente se lo chiede”, la diretta interessata ha prontamente replicato.

“Sto cominciando un nuovo inizio. In studio sinceramente non ero organizzata, avevo anche altre trasmissioni, io abito in Toscana, il fatto di dover andare a Roma era stressante”, ha fatto sapere la Pepe. Quest’ultima, inoltre, ha rivelato che ci sono stati anche dei malumori con gli ex coinquilini. Mentre su Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 15 ha asserito: “L’ho guardato poco, però non lo sto vedendo brillante come nella casa”.

Franceska Pepe contenta per Tommaso Zorzi

Sempre nella trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex gieffina Franceska Pepe ha continuato a parlare della nuova esperienza televisiva di Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 2021. “Lo vorrei vedere più spontaneo, come l’umorismo che ha fatto vedere quando l’ho conosciuto io”, ha detto l’influencer.

Tuttavia, quest’ultima è molto felice e orgogliosa per il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e con cui ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti: “Comunque complimenti per il suo percorso e penso che se lo merita“. Dopo tali dichiarazioni, arriverà la replica da parte dell’influencer milanese? Staremo a vedere.