Maurizio Costanzo non vuole che Tommaso Zorzi lavori con Maria De Filippi: ecco perché

Ieri sera, mercoledì 31 marzo, è andato in onda un nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show e il conduttore ha ospitato, ancora una volta, Tommaso Zorzi. L’influencer pare sia diventato, ormai, una presenza fissa all’interno del programma di seconda serata di Canale 5.

Ad ogni modo, durante il dibattito, il presentatore ha tirato in ballo anche sua moglie Maria De Filippi. A tal proposito ha rivelato per quale ragione non vorrebbe che Tommaso lavorasse per la donna.

Perché Maurizio Costanzo non vuol che Zorzi lavori con Maria

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Tommaso Zorzi ha rivelato di avere un “debole” per Maria De Filippi, sta di fatto che farebbe di tutto pur di lavorare con lei, ma Maurizio Costanzo non sembra sia d’accordo. Il giornalista, infatti, nel corso della puntata di ieri del suo programma di seconda serata, ha rivelato per quale ragione vorrebbe evitare che si concretizzasse questo sogno di Zorzi. Nello specifico, Maurizio ha ammesso che vorrebbe essere lui a lavorare con l’influencer, pertanto, glielo avrebbe “rubato” a sua moglie.

Se il vincitore del GF Vip cominciasse una carriera con Queen Mery, infatti, la sua disponibilità sarebbe assolutamente limitata e non potrebbe più garantire la sua presenza fissa nel salotto del Costanzo Show. Dinanzi tali parole, Tommaso è rimasto lusingato in quanto non si aspettava di riuscire a riscuotere tutto questo successo dopo la fine del reality show.

Tommaso e il discorso sul successo

Proprio restando in tema di “successo,” Maurizio Costanzo ha chiesto a Tommaso Zorzi di spiegare cosa sia per lui questa parola. Il ragazzo ha detto che esso rappresenta un po’ il canto delle sirene, ovvero, un qualcosa che ti ammalia e ti cattura. Ad ogni modo, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Chiunque, infatti, può arrivare ad avere un momento di gloria, ma il difficile sta nel riuscire a mantenere il successo raggiunto nel tempo.

A proposito di questo, Tommaso ha detto di essere molto incerto sulle sue potenzialità, in quanto non sa se è in grado di riuscire in questo intento. Costanzo, allora, è intervenuto ed ha rassicurato il suo interlocutore dicendogli che, secondo lui, Zorzi riuscirà eccome a mantenere a lungo il suo successo. L’influencer ha apprezzato molto le parole del conduttore ed ha chiosato dicendo di augurarsi che abbia ragione. (Clicca qui per il video)