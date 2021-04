Giulia Salemi, la confessione intima di Pierpaolo Pretelli: “Ho un problema…”

La confessione intima di Pierpaolo Pretelli

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultimo ha fatto sapere ai lettori della rivista come procede la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi. Inoltre, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha anticipato alcuni progetti professionali di entrambi.

Poi il 30enne ha fatto una dichiarazione spiazzante: “Io ho solo un problema con la gelosia, perché di base sono insicuro, ma Giulia mi fa sentire speciale”. Il ragazzo ha utilizzato delle parole al miele nei confronti dell’influencer italo-persiana non solo per la sua bellezza fisica, ma anche per la sua anima: “Crede in me, mi stimola, è una ragazza d’oro”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex di Ariadna Romero.

Le parole al miele su Giulia Salemi e sulla loro storia d’amore

Intervistato dal periodico Chi, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato anche su Giulia Salemi: “La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo”. Sembra proprio che la relazione sentimentale tra i due procede senza alcun intoppo in barba a coloro che li criticavano e scommettevano che non sarebbero durato a lungo.

C’è da dire però, che al momento i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 devono vivere il loro amore a distanza: lui a Roma e lei a Milano. Tuttavia, quando le norme per le restrizioni lo permettono, la coppia si alterna per vedersi o nella Capitale oppure nel capoluogo lombardo. Inoltre, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha fatto sapere che che per lui sono in progetto dei nuovi percorsi professionali.

Nuovi progetti professionali per Pierpaolo Pretelli

Dopo il Grande Fratello Vip 5, che tra l’altro lo ha visto arrivare secondo dietro a Tommaso Zorzi, per Pierpaolo Pretelli ci sono dei nuovi stimoli lavorativi. Il 30enne lucano infatti ha anticipato: “Sto per uscire tra un mese con un mio nuovo singolo è un reggaeton 2.0”.

In conclusione, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha asserito: “Ci sarà questo featuring con Giorgia, la ragazza che ha fatto con me Rondine”. Mentre l’influencer italo-persiana condurrà una nuova trasmissione sul make up su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.