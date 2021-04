Isola dei Famosi, Awed crolla e Ciufoli lo attacca: “Falso come una banconota da 30 euro”

Awed in crisi dopo la puntata di lunedì scorso

Dopo l’acceso scontro avuto con Gilles Rocca a L’Isola dei famosi 15, il giovane Awed è crollato e di conseguenza Roberto Ciufoli lo ha attaccato senza messi termini. Infatti, il noto attore ha detto allo Youtuber di essere falso. Il conduttore del GF Vip Party dopo la diretta di lunedì scorso ha avuto un crollo emotivo, isolandosi dal resto del gruppo e più volte ha pianto. Il giovane infatti, ha accusato il colpo per l’eliminazione di Vera Gemma a cui era molto legato.

“I ragazzi hanno tutte le motivazioni per tenermi fuori dal gruppo. Per me capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo che è dovuto all’uscita di Vera, per questo mi sono allontanato”, ha detto il napoletano. In tutto questo l’ex gieffina Daniela Martani non si è voluta riavvicinare a lui, mentre Gilles Rocca è apparso intenerito dalla tristezza di Awed. “Non andrò da lui a parlargli perché vedo che da parte sua non c’è un’apertura. Ma se lui vorrà, per me possiamo fare pace, visto che non c’è stata nessuna guerra iniziale”, ha fatto sapere il vincitore di Ballando con le Stelle.

Awed si riavvicina al gruppo

Successivamente è stato lo stesso Awed a riavvicinarsi al resto del gruppo de L’Isola de Famosi per un chiarimento. Il ragazzo napoletano ha avuto un chiarimento prima con Beppe Braida e successivamente anche con Francesca Lodo che l’ha etichettata la valletta.

“Avevi gli occhi cattivi, sembravi un’altra persona”, ha detto l’ex Letterina di Passaparola. “Non lo pensavo davvero, mi sono solo sentito messo da parte. È stato come se tutto il gruppo mi avesse voltato le spalle, così vi ho messo tutti allo stesso livello”, ha concluso il conduttore del GF Vip Party.

Roberto Ciufoli contro Awed

Immediatamente dopo Roberto Ciufoli ha espresso il suo giudizio sull’intera vicenda, dicendo in un confronto con Gilles Rocca che Awed non sarebbe per nulla pentito di quello che ha fatto in questi giorni. Per l’ex protagonista della Premiata Ditta il pianto dello Youtuber sarebbero solo una strategia per non abbandonare L’Isola dei Famosi 2021.

“Non vedo un pentimento sulla strada di Damasco, ma soltanto ancora una strategia. Non ho sentito chiedere scusa da parte sua e quindi non mi fido. È come una banconota da trenta euro”, ha detto il comico. Anche Rocca ha manifestato qualche dubbio: “Devo capire se è una questione di strategia oppure realmente ha capito che ha sbagliato”.