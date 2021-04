Uomini e Donne, Sophie Codegoni era fidanzata durante il trono? “Lui lavora lì vicino e…” (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. La ragazza ha da poco annunciato la fine della sua storia con Matteo Ranieri e il pubblico del programma ha cominciato ad avere dei sospetti.

Nello specifico, sono partite delle “indagini” per scoprire se la dama abbia preso in giro il suo ex corteggiatore oppure no. Ebbene, da poche ore sono trapelate delle notizie molto interessanti a riguardo, che vedrebbero la giovane fidanzata già da un po’ di tempo.

Le accuse contro Sophie Codegoni

Non sarebbe certamente la prima volta che qualcuno si presenta nel talk show di Maria De Filippi dicendo di essere alla ricerca dell’amore solo per visibilità. Malgrado questo sia un fatto alquanto comune, ogni volta che accade genera sempre lo stesso scalpore. Al centro di una polemica analoga ci è finita Sophie Codegoni, la quale è stata accusata di essere fidanzata durante il trono di Uomini e Donne. Dopo l’annuncio della fine della conoscenza con Matteo, la ragazza è stata presa di mira.

In molti l’hanno accusata di aver illuso il giovane e di averlo scelto solo per uscire bene dalla trasmissione. Ad incrementare ulteriormente i pareri negativi ci ha pensato un ragazzo, tale Luigi Savatteri, che di recente ha pubblicato delle Instagram Stories in compagnia della modella. I due appaiono in auto insieme di notte intenti a cantare e a divertirsi.

Il presunto fidanzamento durante Uomini e Donne

A seguito della diffusione di tali filmati, alcuni utenti hanno cominciato a muovere delle pesanti accuse contro la dama. Una fan di Deianira Marzano, ad esempio, ha rivelato di conoscere molto bene il giovane in questione. L’utente ha detto di essere convinta che i due si conoscessero già durante il trono e pare abbia anche delle prove. In particolare, sembra che ci siano dei video e delle foto in cui Sophie Codegoni e questo Luigi appaiono insieme durante il periodo del trono di Uomini e Donne.

Un altro utente, poi, ha dichiarato che lui ha una tabaccheria nei pressi degli studi dove si registra il programma. Lei, dunque, pare fosse solita stare andare da lui durante la permanenza a Roma. Il ragazzo, inoltre, sembrerebbe essere fidanzato, pertanto, i due avrebbero una relazione clandestina che avrebbero provato inesorabilmente a nascondere. Sarà davvero così? Al momento l’ex tronista non ha rilasciato nessuna dichiarazione.