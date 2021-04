DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 5 aprile: la rivelazione di Sanem a Can

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo lo stop dovuto al week-end riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le puntate della soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir che vedrete da lunedì 5 aprile 2021 mostrano che le creme e la campagna pubblicitaria che le riguarda, sta avvicinando molto Can e Sanem.

Il fotografo e la giovane scrittrice infatti sembrano intenzionato a sotterrare l’ascia di guerra a far pace e a riprendere la loro storia d’amore dove si era interrotta. Ma alle loro spalle sta ancora tramando il perfido Yigit che prenderà una decisione per rovinare la nuova attività della della coppia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel primo appuntamento settimanale.

Can Divit e Sanem Aydin si riavvicinano grazie al piano di Deren

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 5 aprile 2021, rivelano che Sanem si troverà in automobile con Can. La giovane scrittrice deciderà di confessare al fotografo che spesso parla con una voce che sente nella sua testa. La Aydin svelerà quello che le sta accadendo per la prima volta.

Il primogenito di Aziz e la figlia di Mevkibe si troveranno insieme grazie ad un’abile escamotage da parte della direttrice creativa della Friki Harika Deren. Infatti, quest’ultima li manderà in città per occuparsi dell’acquisto dei costumi x lo spot pubblicitario delle creme di Sanem. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera di Canale 5 campioni d’ascolti dallo scorso giugno protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir.

Day Dreamer – Le Ali del Sogno in Italiano: la serie tv completa in streaming

Se ti stai domandando dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito di proprietà del Biscione, Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming.