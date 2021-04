Giulia Salemi vuota il sacco: “Dayane Mello? Ho mantenuto la promessa”

Giulia Salemi si confessa al magazine Chi

E’ passato un mese esatto da quando le luci e le telecamere del Grande Fratello Vip 5 si sono spente, nonostante tutto alcune amicizie continuano anche all’esterno della casa più spiata d’Italia . È il caso di Giulia Salemi e Dayane Mello, infatti le due ex gieffine che sono rimaste in contatto dopo la fine del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Chi ha seguito il programma sa perfettamente che nel loft di Cinecittà fra le due non sono mancate le discussioni ed incomprensioni, tuttavia il rapporto tra la modella brasiliana e l’influencer italo-persiana è oggi più forte, stabile e soprattutto veritiero.

Le dichiarazioni sull’amica brasiliana Dayane Mello

A rimarcare l’autenticità della loro amicizia ci ha pensato la stessa Giulia Salemi in una recente intervista rilasciata a Chi, il noto periodico diretto da Alfonso Signorini. “Dayane mi ha sostenuta: lei è una vera amazzone, una guerriera e quando c’è, si sente. Ci hanno definito il plot twist, il colpo di scena finale del GF Vip. Dayane è stata la rivelazione più bella perché inaspettata. Ci conosciamo da anni, ma il Grande Fratello Vip è stato l’occasione per conoscersi meglio”, ha fatto sapere l’influencer italo-persiana.

Una chiacchera col giornalista nella quale la modella ha parlato anche della sua relazione sentimentale con il 30enne lucano Pierpaolo Pretelli. Ma la modella non si è fermata qui, ha dichiarato altro sulla sudamericana.

Giulia Salemi dice che Dayane Mello ha mantenuto la promessa

Intervistata dal settimanale Chi, l’e gieffina Giulia Salemi ha continuato così: “La nostra è una storia d’amore fatta di allontanamenti e riavvicinamenti e, quando ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa di suo fratello, le ho detto: “Azzeriamo tutto, sono qui per te”, e ho mantenuto la promessa anche fuori”.

Ricordiamo che l’influencer italo-persiana alla sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip ha anche trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. Mentre su Dayane Mello ha aggiunto: “Non avrei mai pensato potesse darmi così tanta energia. La davo per scontata, ma ora che non c’è si sente. Non si apre a tutti ma solo alle persone a cui vuole lei, ma quando lo fa ti dà tanta energia. Lei è energia e quando manca si sente”.