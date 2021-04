Elenoire Ferruzzi grave per Covid, Luigi Favoloso: “L’ho vista in giro”. Denunciato dall’avvocato di lei (VIDEO)

Elenoire Ferruzzi ricoverata in ospedale per Coronavirus

Nelle ultime ore Luigi Mario Favoloso è tornato a far parlare di sé scatenando una grossa polemica sui social. In questi giorni sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia riguardante la situazione di salute di Elenoire Ferruzzi, ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid-19. Ad inizio settimana il caro amico Angelo Mazzone, che costantemente aggiorna i fan della donna sulle sue condizioni di salute, sui social ha scritto: “Elenoire non risponde alle cure, il primario dice di prepararsi al peggio”.

Mentre il giorno dopo è giunta la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in avanti“. Ovviamente queste informazioni hanno gettato nel panico tutti i sostenitori della Ferruzzi.

Luigi Mario favoloso sostiene che la donna sta bene ed è fuori

Ma questa vicenda ha avuto un altro risvolto quando durante la serata di mercoledì Luigi Mario Favoloso, rispondendo alle domande che alcuni follower gli hanno posto su Instagram, l’ex gieffino ha rivelato di esser certo di aver visto fuori casa e abbastanza serena Elenoire Ferruzzi.

“In questi giorni ho letto di una certa Elenoire Ferruzzi che stava male per il Covid e che stava morendo in rianimazione in terapia intensiva e poi oggi sono uscito di casa ed era lì serena”, ha fatto sapere l’ex di Nina Moric. (Continua dopo il video)

“In questi giorni ho letto di una certa Elenoire Ferruzzi che stava male per il Covid e che stava morendo in rianimazione in terapia intensiva e poi oggi sono uscito di casa ed era lì serena” pic.twitter.com/rgjEi95Gfg — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 1, 2021

L’avvocato di Elenoire Ferruzzi denuncia Luigi Mario Favoloso

Immediatamente dopo, sempre attraverso il suo account Instagram, Luigi Mario Favoloso ha aggiunto: “Non capisco perché debba essere insultato per sta storia della Ferruzzi, perdonatemi se ho distrutto la vostra storia (che a quanto pare avrebbe avuto un lieto fine) ho detto quello che ho visto, ovvero lei viva e vegeta. Se volete le soap, tipo quella del surgelato, mi dispiace aver spoilerato, ma nemmeno ero a conoscenza della mole di notizie che c’erano sull’argomento. Io avevo letto solo un paio di post su BiccyF”.

Tali dichiarazioni hanno scatenato la reazione dell’avvocato di Elenoire Ferruzzi che ha deciso di denunciarlo. A rivelarlo è Angelo Mazzone, il migliore amico della donna, che ha risposto: “So già tutto, il suo avvocato Solange Marchignoli ha già tutto in mano e domani provvede alla querela”. Per poi concludere: “Elenoire è gravissima in ospedale”. Ecco la Storia di Favoloso e i commenti di Angelo: