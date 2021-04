Il Paradiso delle signore spoiler 5 aprile: pasquetta tra liti, incidenti e fughe romantiche

Così come nella vita reale, anche i personaggi del Paradiso delle signore, nella giornata del 5 aprile, festeggeranno la pasquetta. Ciascun membro si organizzerà nel modo che più riterrà opportuno per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza.

A respirare un clima di profonda tensione, però, saranno Marta e Vittorio. Quest’ultimo ha avuto un incidente mentre andava a Parigi da sua moglie. La donna, dal canto suo, sarà molto preoccupata perché non riceverà notizie da lui da troppo tempo.

La pasquetta dei protagonisti del Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Sofia deciderà, finalmente, di ritornare al suo lavoro. La ragazza, però, accetterà di tornare alle sue abitudini solo a seguito delle scuse di Giuseppe. Tempo di riconciliazioni anche per Salvatore. Quest’ultimo, dopo l’accesa lite con suo padre, è andato via di casa per qualche giorno, ma nell’episodio in questione lo vedremo tornare a casa sua. Il clima, però, non sarà certamente tra i più distesi.

Nel frattempo, le veneri si organizzeranno per trascorrere una pasquetta di sole donne. A tal proposito, Maria, Irene, Anna e Stefania decideranno di andare al cinema. Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, anche loro decideranno di passare tale giorno insieme. I due si recheranno a villa Brancia per dare luogo ad un piacevole e sereno pic-nic. Riusciranno, finalmente, a mettere da parte i problemi che hanno contraddistinto la loro vita nell’ultimo periodo?

Spoiler 5 aprile: querelle tra Marta e Vittorio

Armando, Pietro e Rocco, invece, preferiranno passare delle ore all’aria aperta considerando la bella giornata. A tal proposito, si metteranno in sella alle loro biciclette e daranno luogo ad una bella pedalata in giro per Milano. A fronte di un clima così disteso, però, ci saranno anche alcuni protagonisti che si troveranno a vivere momenti parecchio drammatici. Vittorio, ad esempio, deciderà di tornare a casa sua parecchio dolorante a causa dell’incidente subito.

Nella puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Conti sarà estremamente provato per tutto quello che ha scoperto su sua moglie Marta. Beatrice, dal canto suo, proverà a prendersi cura di suo cognato cercando di mantenere una certa distanza. Marta, intanto, sarà ignara di tutto e comincerà a preoccuparsi in quanto non sente suo marito da troppo tempo. La donna lo chiamerà al telefono, ma lui rifiuterà di parlare. Il protagonista, ormai, conosce il segreto che unisce Marta e Dante.