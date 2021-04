Oroscopo 2 aprile 2021: ventata d’aria fresca per Pesci, Ariete più istintivi

Le previsioni dell’oroscopo della giornata del 2 aprile 2021 denota una giornata molto positiva per Pesci e Sagittario. Gli Ariete, invece, devono lasciarsi guidare un po’ di più dall’istinto.

Previsioni 2 aprile da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso avete paura a lasciarvi guidare dal vostro istinto ma in questo periodo in particolare esso vi potrebbe portare nella direzione giusta. Per tale motivo, siate più fiduciosi nelle vostre possibilità. Anche l’amore è favorito, specie se siete alla ricerca dell’anima gemella.

Toro. Il vostro cuore potrà ricominciare a battere molto presto. I cuori solitari avranno ottime opportunità di cimentarsi in nuove conoscenze. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno non fare scelte affrettate. Valutate con attenzione i pro e i contro se vi state per cimentare in una nuova attività o un progetto.

Gemelli. Giornata un po’ nervosa, pertanto, è meglio non intavolare discussioni. Se siete troppo logorroici, le persone che vi circondano potrebbero risentirne e allontanarsi da voi. Allo stesso tempo, però, anche l’essere estremamente taciturni potrebbe condurvi verso un vicolo cieco.

Cancro. L’Oroscopo del 2 aprile vi esorta a mantenere la calma in amore. Spesso la vita si diverte a mettere alla prova. Cercate di sfruttare ogni situazione che si verifica come un’occasione per dare dimostrazione delle vostre capacità. Nel lavoro bisogna essere audaci.

Leone. Se state per cominciare una nuova attività, tenete gli occhi ben aperti. Specie per quanto riguarda i liberi professionisti è opportuno prestare attenzione in quanto il rischio di incorrere in qualche errore grossolano è dietro l’angolo. In amore vince chi resta e chi affronta, non chi scappa dinanzi i problemi.

Vergine. Giornata all’insegna delle amicizie. In questo periodo sentirete forte il bisogno di dedicarvi alle persone a cui volete bene. Allo stesso tempo, però, non aprite il vostro cuore a tutti e cercate di fare differenze tra chi merita davvero e chi, invece, sarebbe opportuno allontanare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I dubbi e le indecisioni in amore attanagliano la vostra mente. Cercate di essere un po’ più ottimisti e propositivi. Per quanto riguarda la carriera, è tempo di guardare avanti e di non badare troppo alle apparenze. Se siete single imparate ad amare in primis voi stessi e poi gli altri.

Scorpione. Non lasciatevi prendere dallo sconforto. Anche se alcune cose non sono andate come vi eravate immaginati, non è il momento di scoraggiarsi. Nella vita si può essere felici anche vivendo un cambiamento. Dal punto di vista professionale ci sono buone occasioni in arrivo nel prossimo mese.

Sagittario. L’Oroscopo del 2 aprile denota una giornata particolarmente energica. Quando si avvicina il fine settimana siete sempre di buon umore. Oggi sarà particolarmente difficile offuscare il vostro entusiasmo. Per tale ragione, approfittate del momento per risolvere alcune questioni in sospeso.

Capricorno. Periodo di chiarimenti per molti di voi. Sia in campo professionale sia sentimentale sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Cercate di non essere troppo puntigliosi e siate più flessibili. Se siete single, presto potreste fare delle conoscenze molto interessanti.

Acquario. Le coppie solide non dovrebbero vivere nessun tipo di problema, quelle in crisi, invece, potrebbero affrontare qualche momento di stallo. Cercate di prendere di petto le situazioni ma, allo stesso tempo, cercate di non fare scelte azzardate. La calma è la virtù dei forti, specie in questo periodo.

Pesci. Questo è il momento di allontanare definitivamente dalla vostra vita le persone negative. Cercate di circondarvi solo di energie positive altrimenti rischierete di compromettere anche il vostro umore. Dal punto di vista sentimentale ci vuole una ventata di aria fresca.