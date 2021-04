Natalia Paragoni corre a fare un’ecografia, fan preoccupati: “L’ho fatta al seno, ecco cos’ho” (FOTO)

In questi giorni Natalia Paragoni ha fatto spaventare un po’ i suoi fan in quanto ha mostrato una foto in cui era nella sala d’attesa in un ospedale aspettando di fare un’ecografia. La protagonista non aveva rilasciato nessuna dichiarazione in merito, pertanto, i fan avevano cominciato a vagare con la fantasia.

I più ottimisti e fantasiosi credevano che la ragazza potesse essere in dolce attesa. Altri, invece, si sono allarmati ed hanno cominciato a farle delle domande per capire cosa le fosse successo. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo è arrivata la risposta.

Perché Natalia ha fatto un’ecografia

Nella giornata di ieri, Natalia Paragoni aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui aveva annunciato ai fan di dover effettuare un’ecografia. La maggior parte degli utenti ha cominciato a farle delle domande finalizzate a scoprire quale fosse il motivo di tale controllo. Considerando che nei giorni precedenti lei e Andrea avevano dichiarato di volere fortemente diventare genitori, in molti avevano pensato che la ragazza potesse essere incinta. Ad ogni modo, la verità non è questa.

Natalia si è scusata per aver tenuto sulle spine il suo pubblico social ed ha specificato di aver fatto un’ecografia al seno. Nei giorni passati, infatti, la ragazza ha cominciato ad avere dei dolori al seno destro, per tale ragione ha deciso di fare dei controlli. A seguito dell’ecografia, la dama ha scoperto di avere un’ecostruttura fibroghiandolare senza evidenti formazioni nodulari solide o cistiche. (Continua dopo le foto)

Il messaggio della Paragoni

Nel corso dei video, la protagonista ha spiegato che, per fortuna, non si tratta di nulla di grave. Ad ogni modo, considerando l’importanza della prevenzione, Natalia Paragoni ha spiegato di aver ritenuto opportuno farsi un’ecografia. Inoltre, trovandosi dal medico ha deciso di prenotare anche una visita ginecologica di routine. Anche quella, fortunatamente, è andata bene, pertanto, la dama ha tirato un sospiro di sollievo.

La Paragoni ha spiegato che in questi giorni è stata un po’ assente e poco attiva nei direct perché era parecchio preoccupata per la situazione. Una volta appurato che non ci sia nulla di preoccuparsi, dunque, la fidanzata di Andrea Zelletta ha detto di essere ritornata a pieno ritmo alla sua vita e ai suoi social. I fan sono stati felici di sapere che stesse bene, tuttavia, sono rimasti un po’ male che dietro quell’ecografia non si sia celata una gravidanza.