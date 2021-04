Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma si dispera per Roberto, la verità su Walter Chiari

Stando agli spoiler de Il vicolo della news, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 2 aprile, assisteremo ad un nuovo dibattito di cui sarà protagonista Gemma Galgani. La donna ha visto due uomini in questo periodo, tuttavia, nessuna delle due conoscenze si rivelerà appagante per lei.

Questo la farà piombare in uno stato di sconforto tale al punto da scoppiare in lacrime disperatamente. In seguito, però, riuscirà a levarsi una piccola soddisfazione con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Vediamo tutto nel dettaglio.

Oggi a Uomini e Donne: l’incontro tra Gemma e Nicola

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo gli spoiler ci saranno dei colpi di scena. La messa in onda comincerà, come di consueto, con il filmato di Gemma Galgani e del suo sfogo post puntata. In tale occasione, la donna mostrerà tutto il suo rammarico per come si siano evolute le cose con Domenico e per il modo con cui è stata trattata da Tina. Successivamente, poi, la donna entrerà in studio e racconterà le evoluzioni della sua vita sentimentale.

La torinese dirà di essersi vista con Nicola Vivarelli. Entrambi, però, chiariranno di aver dato ad un incontro esclusivamente amichevole per parlare delle ultime dinamiche che sono sorte. Gemma non potrà fare a meno di mostrarsi un po’ emozionata nel ricordare i vecchi tempi. In studio, però, la protagonista svelerà di essersi vista anche con un altro cavaliere, ovvero, Roberto. Quest’ultimo sta frequentando anche Isabella, dalla quale sembra essere molto più preso.

Spoiler puntata: lacrime e soddisfazioni

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, secondo gli spoiler, il cavaliere rifilerà un bel due di picche alla torinese. In particolare, dirà di vederla solo come un’amica in quanto è intenzionato a proseguire la frequentazione solo con Isabella. Dinanzi tali parole Gemma rimarrà profondamente delusa, al punto da lasciarsi andare ad un pianto disperato. Ormai non ce la fa più a vivere incessantemente sempre le stesse delusioni.

In seguito, poi, la Galgani si troverà ad affrontare nuovamente l’argomento Walter Chiari. A tal proposito si scaglierà contro il magazine che, a suo tempo, diffuse la notizia. Dopo un bel po’ di polemiche, alimentate da Tina che sarà in collegamento webcam, emergerà la verità. A quanto pare, Gemma ha sempre raccontato la verità, pertanto, l’opinionista si troverà a fare i conti con questa disfatta.