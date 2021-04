Uomini e Donne, anticipazioni del 2 aprile: Gemma in lacrime per il rifiuto di Roberto

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Giunge al termine la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata prima dello stop dovuto alla Santa Pasqua. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda venerdì 2 aprile 2021? Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News svelano che per l’ennesima volta si partirà con Gemma Galgani che discuterà molto con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

In trasmissione vedremo la 71enne torinese che in settimana è uscita con una sua vecchia conoscenza, in più la donna avrà una forte delusione per via di un nuovo rifiuto da parte di un cavaliere. Un no secco che le causerà una crisi di pianto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.

Gemma Galgani si rivede con Sirius

Gli spoiler dell’episodio odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che Gemma Galgani si è rivista con Nicola Vivarelli. La dama torinese e il 26enne ufficiale della marina, per evitare polemiche in studio comunicheranno ai presenti che si sono incontrati solo per amicizia. Nel dettaglio, i due preciseranno di voler chiarire ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che il ragazze andasse via dall’Italia per lavoro.

A quel punto, la donna in trasmissione dirà che ha provato delle grandi emozioni rivedendo il giovane toscano. Infatti i due protagonisti del Trono over hanno trascorso delle ore insieme in nome dei vecchi tempi. La sera precedente, invece, l’ex di Giorgio Manetti ha realizzato un’esterna con Roberto. Quest’ultimo è colui a cui piace giocare a golf, uno sport che condivide con la dama Isabella.

Gemma Galgani piange per Roberto e litiga con Tina Cipollari

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Uomini e Donne in onda più tardi su Canale 5, svelano anche che senza giri di parole Roberto le dirà che tra loro può esserci solo dell’amicizia. Il cavaliere infatti, ha voglia di frequentare la dama Isabella. Ovviamente, la piemontese ci rimarrà molto male, Quindi verserà delle lacrime perché si sentirà ancora una volta rifiutata da un cavaliere. La 71enne, inoltre, dovrà difendersi sul discorso intrapreso dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari e della vicenda Walter Chiari.

A quanto pare la donna non ha mai rivelato una cosa del genere la periodico DiPiù e si arrabbiata parecchio con il magazine. Successivamente arriveranno le prove che Gems ha sempre detto la verità. La collega di Gianni Sperti la prenderà male perché non pensava che la Galgani avesse ragione, tra l’altro non sarà presente in studio ma collegata dalla sua abitazione.