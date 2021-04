Elisabetta Gregoraci, la stoccata di Miriam su Pierpaolo Pretelli: “Lei stava lavorando”

Myriam Catania lancia una stoccata a Pierpaolo Pretelli

Nonostante siano passati molti mesi da quando Pierpaolo Pretelli era molto vicino ad Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, in questi giorni se ne è tornato a parlare. Anche se tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e la soubrette calabrese non è nato un sentimento d’amore, in una recentissima intervista l’attrice Myriam Catania è tornata a parlare dei due ex gieffini.

La nipote di Simona Izzo ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Una frase che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’ex gieffina e la frecciatina ad Elisabetta sul rapporto con i Prelemi

In una recente intervista ad un noto magazine, Myriam Catania ha affermato che innamorarsi è sicuramente una delle inclinazioni preferite di Pierpaolo Pretelli. Infatti, l’attrice ha ricordato che l’ex Velino di Striscia la Notizia prima di perdere la testa per la sua attuale fidanzata Giulia Salemi, ha avuto una cotta per Elisabetta Gregoraci.

Secondo la doppiatrice, alla conduttrice di Battiti Live, una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5, piaceva per davvero il 30enne lucano. Ma al tempo stesso ha detto che per lei questa esperienza era solo lavoro. “Lei stava lavorando”, ha asserito la Catania parlando del cammino dell’ex moglie di Flavio Briatore all’interno del loft di Cinecittà, mettendo in discussione anche il sentimento di amicizia nei confronti di Pierpaolo.

Le dichiarazioni di Giulia Salemi

Le dichiarazioni di Myriam Catania di certo non sono passate inosservate ai fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In tutto questo la soubrette calabrese al momento non ha replicato alla provocazione, infatti va dritta per la sua strada. Addirittura nelle ultime ore la madre di Nathan Falco su Instagram ha fatto sapere ai follower di aver ricevuto ben 300 rose rosse da un ammiratore segreto.

Di chi si tratta? Di recente, invece, anche Giulia Salemi ha sganciato delle frecciatine velenose nei confronti della conduttrice di Battiti Live. Nello specifico, l’influencer italo-persiana ha ammesso che lei non ha mai vissuto la rivalità con la l’ex moglie di Flavio Briatore. Affermazioni differenti a quelli che riportano alcuni giornali e portali web.