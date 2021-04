Giulia Salemi racconta la verità sul suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Ci sto male…”

. Giulia Salemi e la verità sul rapporto con Tommaso Zorzi

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che nelle ultime settimane il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Qualcosa che si è completamente rovinato a causa di vecchi dissapori avuto fuori dalla casa di Cinecittà. Dopo la conclusione del reality show di Canale 5 i due gieffini si erano promessi che avrebbero chiarito fuori, resta il fatto che ad oggi non si sono ancora visti.

In una recente intervista rilasciata al magazine Vanity Fair Italia, l’influencer italo-persiana ha confessato che l’amicizia con il rampollo meneghino. Un rapporto al momento in una fase di stand by. “Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci. Ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliore me stessa e i rapporti intorno a me”, ha dichiarato la 28enne.

La 28enne italo-persiana parla di Pierpaolo Pretelli

Intervistata dal periodico Vanity Fair Italia, Giulia Salemi tra le tante cose si è espressa anche delle numerose critiche che ogni giorno riceve sui vari social network. Ma anche di come vive questo periodo con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“In passato ci soffrivo tanto, ma oggi ho imparato a farmi scivolare le cose brutte e a concentrarmi sull’amore, che è tantissimo. Ho un esercito di persone di tutte le età che mi vuole bene, che mi capisce e che mi accetta per quella che sono. Come ho scritto su Instagram, ho imparato a volare alto, ed è una sensazione bellissima”, ha fatto sapere la figlia di Fariba Tehrani, al momento naufraga de L’Isola dei Famosi 15.

L’intervista di Giulia Salemi per Vanity Fair Italia

Nel corso della lunga intervista per Vanity Fair Italia, Giulia Salemi ha detto anche che con Pierpaolo Pretelli invece hanno deciso di usare la parola ‘noi’. Ma anche provare a costruire qualcosa come una coppia che fa squadra, che si sostiene e che vuole impegnarsi in un rapporto duraturo.

“Non voglio sbilanciarmi, ma realmente non ho mai conosciuto un ragazzo come lui, che mi capisce come lui. E’ la metà della mela, ed è normale che ci sia la volontà di pensare a un futuro insieme”, ha concluso l’influencer italo-persiana.