Andrea Cerioli sbotta a L’Isola dei Famosi 15: “Non sono adatto a fare questo programma”

Andrea Cerioli confessa di non essere adatto a questo reality show

Giovedì sera su Canale 5 è andato inonda il sesto appuntamento de L’Isola dei Famosi 15. Durante la serata l’ex tronista Andrea Cerioli è arrivato vicino al ritiro, dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione che lo aveva spronato a divertirsi di più. Nello specifico, appena è giunto in zona nomination, l’ex gieffino ha chiesto la parola e la padrona di casa Ilary Blasi ha ascoltato il suo pensiero.

“Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche. Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa plateale, nel momento in cui faccio una carezza probabilmente no”, ha detto il naufrago.

L’ex tronista pensa al ritiro da L’Isola dei Famosi 15

Durante il lungo sfogo a L’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli ha detto anche che conosce benissimo Arianna e se lei gli dice che sta facendo la figura del morto molto probabilmente non è adatto a fare questo reality show. “Non c’è una diretta 24 ore su 24. Penso di aver fatto il cretino h24 con tutti qua, se di me in Italia arrivano solo due clip dove piango, forse questo non è il reality fatto per me”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Quest’ultimo poi dà ragione a quelle persone che gli dicevano che non era il programma fatto apposta per lui. “Il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare la telecamera per parlar male di qualcuno, se voglio fare una carezza a qualcuno gliela faccio senza aspettare la telecamera, qua ci sono solo due telecamere, non abbiamo il microfono o le telecamere puntate”, ha affermato il ragazzo.

Andrea Cerioli parla con Tommaso Zorzi

A quel punto è intervenuto anche Tommaso Zorzi ricordando ad Andrea cerioli che sta partecipando ad un reality show. “Pensa anche alle telecamere, sei in televisione e fa parte del gioco, non è un reato aspettare le telecamere, è un reality, se no ti fai una vacanza su un’isola”, ha detto il rampollo meneghino.

Ma il naufrago de L’Isola dei Famosi 15 è andato dritto per la sua strada: “Tommaso sono scelte, io non riesco ad essere plateale, non fa per me. Non sto dicendo che è sbagliato il format perché il format è bellissimo, sono io che non sono adatto a questo tipo di format”.