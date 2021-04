Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono rivisti dopo il GF Vip: “Ecco perché non poteva funzionare” (FOTO)

Pierpaolo Pretelli parla dei Gregorelli

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da un mese e Pierpaolo Pretelli continua a parlare dei Gregorelli, ovvero quando lui stava insieme ad Elisabetta Gregoraci.

Dopo aver rivelato che l’ex Velino di Striscia la Notizia era pronto ad uscire dal reality show di Canale 5 con la soubrette calabrese, lui in una recente in rilasciata a Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi, ha spiegato per quale motivo l’ex moglie di Flavio Briatore non poteva nascere una relazione sentimentale. Il 30enne lucano però, ha confessato anche di aver rivisto la 41enne dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il 30enne lucano ha incontrato Elisabetta Gregoraci solo per lavoro

Intervistato dal periodico diretto da Roberto Alessi, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci e di quello accaduto una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5. “La mia storia con Giulia architettata per business? Sciocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabetta Gregoraci”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Poi quest’ultimo ha detto che con Elisabetta si sono visti dopo la fine del reality, ma per ragioni professionali. Lui ha sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. “Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo”, ha affermato Pierpaolo. (Continua dopo il post)

Pierpaolo Pretelli parla del fratello Giulio

Sempre su Novella 2000, Pierpaolo Pretelli ha parlato del fratello Giulio che preferiva si mettesse con Elisabetta Gregoraci. “Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo. Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio Sia andato in tv per parlare di me. Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici. Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali, poi te ne devi prendere la responsabilità. Adesso abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia”, ha concluso il 30enne lucano.