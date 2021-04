Isola dei Famosi, Valentina Persia ‘prende in giro’ Akash Kumar: lui replica su Instagram (VIDEO)

Le imitazioni di Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 2021

Chi segue da anni Valentina Persia da perfettamente che è una bravissima comica, ma anche una cabarettista ed barzellettiera. L’attrice romana ha trovato il grande successo nei primi Anni Novanta quando ha partecipato a La Sai L’Ultima?.

Talmente è stato grande il suo successo in quel programma televisivo che poi nelle prossime edizioni è diventata un ospite fisso. Quindi, era inevitabile che la donna a L'Isola dei Famosi 15 si buttasse con le imitazioni degli altri concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La reazione di Akash Kumar

Giovedì sera la padrona di casa Ilary Blasi ha mostrato una clip dove Valentina Persia ha imitato Gilles Rocca, Vera Gemma, Angela Melillo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e pure Akash Kumar. E proprio il modello indiano ha reagito sul suo account Instagram. Nello specifico, il 29enne ha condiviso il video dell'imitazione con tanto di emoji che ridono. Una reazione positiva visto che il ragazzo spesso è molto permaloso.

Valentina Persia è tanto altro oltre alle imitazioni

Ma Valentina Persia non è solo una brava barzellettiera e sa fare bene le imitazioni. Ad esempio, nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 2021 l’attrice laziale ha versato tante lacrime rivelano di aver sofferto molto di depressione post parto.

“Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati”, ha detto la donna. Quest’ultima ha ricordato di aver sofferto di una brutta depressione post partum che glieli ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e aveva paura di non farcela.

“Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo. Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme. Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli”, ha asserito la Persia. Ora si sente come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se è consapevole che loro stanno bene con sua madre e che la amano tanto.