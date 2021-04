Alda D’Eusanio critica il GF Vip: “Perché sono stata espulsa, mentre Rosalinda e Massimiliano no?”

Alda D’Eusanio contro gli autori del Grande Fratello Vip 5

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Alda D’Eusanio ha subìto un’espulsione dal reality show di Canale 5. Una decisione presa dopo le pesanti insinuazioni su Paolo Carta e la compagna Laura Pausini.

A distanza di qualche mese la giornalista è tornata all’attacco e in una recente intervista rilasciata al magazine Mio ha parlato ancora una volta di quello che è accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stando alla 70enne, le misure prese nei suoi confronti sono state abbastanza più pesanti di quelle adottate per Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. I due infatti, hanno fatto delle affermazioni sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito. La donna, infatti, ha menzionato anche le indagini che hanno coinvolto la 28enne messinese.

La giornalista parla di Rosalinda e Massimiliano

Intervistata dal noto settimanale Mio, l’ex gieffina Alda D’Eusanio ha detto: “Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa. Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco”, ha fatto sapere la giornalista.

Quest’ultima ha detto che anche Rosalinda e Massimiliano hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione a togliersi la vita. Come se non bastasse la 28enne siciliana ha fatto outing per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare coming out. “Dopo tutto questo loro non sono stati espulsi, io sì. Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì”, ha asserito la 70enne.

Alda D’Eusanio, nessun contatto con Alfonso Signorini

Stando a quello che hanno scritto diversi siti internet, l’ex gieffina Alda D’Eusanio avrebbe anche detto di non aver più sentito il conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini dopo la sua squalifica dal reality show di Canale 5. Sembra, infatti, che la giornalista 70enne si aspettasse almeno una telefonata dal direttore del noto settimanale di gossip Chi.