Giulio Raselli, ex Uomini e Donne, annuncio spiazzante: “Sono costretto a chiudere il profilo” i presunti motivi (FOTO)

Vi ricordate di Giulio Raselli, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne? Il ragazzo ha da poche ore fatto un annuncio inaspettato a tutti i suoi follower. Nello specifico, il giovane ha spiegato di essere costretto a cancellarsi dai social.

Nel suo ultimo post, il protagonista è stato parecchio serio ed ha lasciato paventare l’ipotesi che potesse trattarsi di qualcosa di molto grave. I fan, ma anche gli haters, hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a ciò che potrebbe essere accaduto. Vediamo le più sensate.

Giulio Raselli chiude l’account

Dopo il suo successo a Uomini e Donne, sia come tronista sia come corteggiatore, Giulio Raselli aveva cominciato a vantare un bel successo sui social. Il suo account aveva superato i 370 mila followers, traguardo certamente importante per un ragazzo dalle umili origini. Ad ogni modo, in queste ore, l’ex protagonista del talk show di Canale 5 ha fatto un annuncio inaspettato, ovvero, ha detto che avrebbe chiuso il suo profilo.

La sua sembra sia una scelta obbligata che, purtroppo, è fuori dal suo controllo. Il tono adoperato nel raccontare quanto accadrà a breve è stato estremamente serioso, pertanto, i fan hanno cominciato a preoccuparsi. Il giovane ha chiarito che, per il momento, non può fornire le motivazioni di questa sua decisione improvvisa, tuttavia, più in là racconterà certamente cosa gli sia accaduto. (Continua dopo il post)

Le ipotesi dei fan di Uomini e Donne

A seguito di tale annuncio, gli utenti del web hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi in merito a quello che potrebbe aver costretto l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, a chiudere il suo profilo. Considerando che la comunicazione sia stata data in data 1° aprile, in molti hanno creduto si trattasse di uno scherzo. Se così fosse, però, il giovane starebbe tenendo un po’ troppo sulle spine in quanto non avrebbe rivelato la natura dell’ipotetica burla. Altri, invece, si sono preoccupati ed hanno ipotizzato che Giulio potesse avere problemi personali seri.

Tra le tante ipotesi, poi, c’è anche chi ha ritenuto che Raselli dovesse chiudere il suo account in quanto ingaggiato in un programma televisivo. Solitamente, infatti, quando si prende parte ad un reality show, o un programma registrato che andrà in onda in seguito, i protagonisti sono tenuti a mostrare il massimo riserbo. Ma quale sarà la verità? Non ci resta che attendere.