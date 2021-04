Franceska Pepe demolisce Francesco Oppini: “Si sente un sex symbol ma io non lo capisco”

Franceska Pepe parla del Grande Fratello Vip 5

L’esperienza di Franceska Pepe nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto breve, ma nello stesso tempo intensa. La giovane influencer, infatti, dietro le quinte dello studio sarebbe arrivata quasi alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5.

Inoltre, dopo qualche appuntamento la ragazza è letteralmente sparita dallo studio del format condotto da Alfonso Signorini. Di recente, l’ex gieffina ha rilasciato una luna intervista a Radio Gossip News Italia dove ha spiegato per quale ragione non si è presentata più nel telonato di Cinecittà al fianco degli altri eliminati.

Il motivo per il quale non si è presentata più nello studio del GF Vip 5

Intervistata da Radio Gossip News Italia, l’ex gieffina Franceska Pepe ha spiegato perché non si è presentata più nello studio del Grande Fratello Vip 5. “Ma perché devo aver fatto una fine? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni”, ha fatto sapere l’influencer.

Quest’ultima ha spiegato che in quel periodo doveva andare un paio di volte a settimana a Roma, mentre lei abita in Toscana, quindi partecipando ad altre trasmissioni era veramente stressante. “Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo diciamo”, ha dichiarato la ragazza.

Franceska Pepe critica Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Francesco Oppini

Durante l’intervista per Radio Gossip News Italia, Franceska Pepe ha punto alcuni ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Su Stefania Orlando ha detto: “Lei è una persona molto analitica e sa arrivare al nocciolo della questione e con la sua pacatezza e riesce non dico a manipolare ma a dirigere gli eventi secondo le sue, è una persona molto brava a gestire le situazioni non si fa coinvolgere dalle emozioni che prova. Io stavo solo pulendo quando ho trovato il kiwi”.

Mentre sull’ex tronista di Uomini e Donne: “Zelletta? Lo ammiro tantissimo perché vorrei sapere da lui com’è stato possibile il fatto che arrivasse in finale comunque senza mai creare una dinamica o esprimere un’opinione nell’arco di sei mesi quindi per me questo è comunque un risultato”.

Infine ha espresso un giudizio sul figlio di Alba Parietti: “Io vorrei avere un decima dell’autostima di Francesco Oppini, perché ha una visione della realtà tutta sua secondo me. Non capisco si sente un bellone, ma io non capisco. Francesco ha due facce, con me è stato gentilissimo e simpaticissimo ed avevamo legato poi quando sono uscita ho sentito che ha detto queste cose su di me senza motivo quindi secondo me è un po’ una bandiera al vento”.