Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 aprile: guerra tra Adelaide e Fiorenza, Umberto va da Vittorio

Le anticipazioni della puntata di martedì 6 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Umberto proverà a mediare tra Vittorio e Marta. Adelaide, intanto, le proverà tutte per fare pagare a Fiorenza l’attacco che ha sferrato a sua nipote.

Salvatore, dal canto suo, si convincerà a prestare i soldi a suo padre. Per quanto riguarda le veneri, invece, daranno luogo ad un fan club per sostenere la nuova squadra di ciclisti che si è creata.

Anticipazioni 6 aprile: Salvatore fa il prestito a Giuseppe

Nel corso della puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore assisteremo a svariati avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderà Sofia, la quale si confiderà con Maria su quanto accaduto con Giuseppe. La ragazza è rimasta molto male per il modo in cui è stata trattata, ad ogni modo, ha fortemente apprezzato il gesto distensivo del protagonista. Proprio per tale motivo, metterà una buona parola tra Salvatore e suo padre. Nello specifico, convincerà il giovane ad assecondare la richiesta del signor Amato e prestargli i soldi che cerca.

La fanciulla, naturalmente, è completamente ignara dei motivi che hanno spinto Giuseppe a chiedere questo prestito. Su di un altro versante, poi, vedremo che le veneri organizzeranno un fan club per sostenere la squadra del Paradiso. In tutto lo shopping center, infatti, si respirerà un clima sereno e disteso. Gabriella, invece, non saprà come comportarsi.

Guerre e riappacificazioni al Paradiso delle signore

La stilista è venuta in possesso di una lettera scritta da Arturo prima di morire, all’interno della quale il povero defunto manifestava i suoi sospetti su Umberto. La giovane non saprà se far leggere la lettera a Cosimo oppure no. Suo marito è profondamente provato per tutto quello che gli è accaduto di recente, pertanto, forse non è una buona idea metterlo al corrente di quest’altra situazione. Tra Adelaide e Fiorenza ci sarà grande tensione. La contessa non vede l’ora di sferrare l’attacco definitivo alla sua rivale.

Nella puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Adelaide minaccerà la nemica e le intimerà di lasciare la carica di vicepresidentessa del circolo. La donna accetterà di sottostare alla volontà della contessa? Nel frattempo, Umberto proverà a fare da paciere tra Vittorio e Marta. A tal proposito, andrà a casa di Conti e lo esorterà a mettersi in contatto con sua figlia.