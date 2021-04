Isola dei Famosi, volano gli stracci tra Elisa Isoardi e Ilary Blasi: “Basta con queste scuse finte, si vede chi fa il teatrino”

Ilary Blasi protagonista de L’Isola dei Famosi 15

Continua la programmazione della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 sta proseguendo tra tante difficoltà per i concorrenti che si trovano in Honduras, la prima di tutte è quella di soffrire la fame e questo spesso comporta delle tensioni e fratture nel gruppo.

Inoltre dallo studio c’è la conduttrice Ilary Blasi che oltre a rincuorare spesso rimprovera i naufraghi, ma che cerca anche di capire lo stato d’animo dei concorrenti. Ovviamente la padrona di casa non perde tempo a scontrarsi quando c’è qualcosa non va per il verso giusto, soprattutto con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nelle ultime ore.

Isola dei Famosi 2021: confronto tra Awed, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli

Nel frattempo, il giovane Youtuber Awed nella puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda giovedì sera ha detto: “E’ stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti”.

Mentre la compagna d’avventura Francesca Lodo ha replicato così: “Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato parole forti nei miei confronti, credo che sia una bellissima persona”. Invece Roberto Ciufoli ha sostenuto: “A me non è piaciuto ciò che hanno fatto Vera e Awed nella scorsa puntata, aspetto di vedere il comportamento futuro se ci sarà“.

Botta e risposta fra Ilary Blasi ed Elisa Isoardi

Ma il clou della sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2021 è stato quando in Palapa sono arrivati i due aspiranti naufraghi che per tre settimane hanno soggiornato a Parasite Island. Stiamo parlando di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Quest’ultimi quando hanno fatto il loro ingresso hanno lasciato basita Elisa Isoardi. Per quale motivo?

Nel frattempo, l’ex conduttrice de La prova del cuoco è rimasta in silenzio sulla vicenda Awed e allora la conduttrice Ilary Blasi le ha detto: “Volevo capire perché te ne sei stata da parte è una strategia?”. A quel punto la professionista piemontese ha risposto così: “No, la mia non è strategia. Basta con queste scuse finte …Si vede chi fa il teatrino”