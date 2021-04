Uomini e Donne, Anna Tedesco stronca Ida Platano: “Non ne potevo più di lei, me la sono sorbita per 3 anni”

Anna Tedesco dà della vanitosa a Ida Platano

Recentemente due ex protagoniste del Trono over di Uomini e Donne sono tornati a parlare del dating show di Maria De Filippi che le ha rese popolari. Ci stiamo riferendo d Anna Tedesco e Veronica Ursida, recentemente tornata in studio per fare delle precisazioni. Le due donne si sono soffermate su alcune dame in particolare del parterre senior.

Ad un quesito che le ha posto Fralof, intervistatore seriale dei volti del programma di Canale 5, che ha domandato alla Tedesco quale fosse la più vanitosa in trasmissione. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Ida Platano, me la sono sorbita tre anni, più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più”. In più ha lanciato delle frecciatine velenose alla sua storia con Riccardo Guarnieri finita definitivamente.

Anna Tedesco crede alla storia di Riccardo e Roberta

Sempre in questa live su Instagram, Anna Tedesco, dopo aver detto la sua sul fatto che Ida Platano fosse la più vanitosa a Uomini e Donne, si è soffermata anche sulla neo coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, formata al Trono over circa un mese fa. La dama campana e il personal trainer pugliese ha deciso di iniziare una storia d’amore lontano dalle telecamere e dai riflettori.

“Secondo me va avanti”, ha asserito l’amica di Giorgio Manetti in merito all’ex dama e all’ex cavaliere del parterre senior. Inoltre, ha spiegato ai suoi follower che per lei Roberta è più donna e sicura della parrucchiera bresciana, pertanto crede di più nella coppia, che recentemente ha detto di voler allargare la famiglia.

U&D news: Veronica Ursida contro Roberta Di Padua

Alla domanda di Fralof durante la diretta Instagram ha risposto anche l’ex dama del Trono over, Veronica Ursida. E se per Anna tedesco la più vanitosa di Uomini e Donne è Ida Platano, per l’altra è Roberta Di Padua, nuova fiamma del personal trainer pugliese Riccardo Guarnieri.

“Per me la più vanitosa è Roberta”, ha confessato l’ex fiamma di Armando Incarnato. In conclusione l’ex dama ha detto anche: “Non ci andavo per niente d’accordo”. Arriverà la replica da parte delle dirette interessate? Staremo a vedere cosa accadrà.