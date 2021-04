Giulia Salemi copia un sito cinese per i suoi costumi? L’ex gieffna rompe il silenzio: “Ho sempre…”

Giulia Salemi si difende da coloro che l’accusano di copiare

In settimana Giulia Salemi ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per l’occasione i due ex gieffini hanno realizzato una diretta Instagram dove hanno parlato degli argomenti più disparati. L’influencer italo-persiana, inoltre ha avuto modo di ritornare sulle critiche e accuse che spesso le arrivano dai leoni da tastiera e non solo. “Non voglio copiare nessuno, ho sempre parlato delle Kardashian”, ha asserito la figlia di Fariba Tehrani, riferendosi alle critiche per la sua nuova linea di costumi.

Infatti, la ragazza l’hanno accusata di aver copiato le Kardashian. La modella, nel frattempo, ha spiegato a tutti coloro che la seguono sui social network di aver preso spunto dalle principesse Disney. Ma anche dalle Kardashian, parlando di loro con grande ammirazione.

L’influencer italo-persiana parla di Pierpaolo Pretelli

Tutti i fan di Giulia Salemi in questi ultimi mesi si sono affezionati anche a Pierpaolo Pretelli, ormai suo fidanzato ufficiale. Ricordiamo che i due hanno convissuto insieme all’interno della casa del Grande Fratello Viip 5 e da quel momento in poi è scattata la scintilla. A pochi giorni dal suo debutto da conduttrice di Salotto Salemi, in onda su Mediaset Extra, intervistata da Vanity Fair Italia, l’influencer italo-persiana si é raccontata soffermandosi anche sull’ex Velino di Striscia la Notizia.

La ragazza ha spiegato di non volersi sbilanciare ma di non aver mai incontrato un uomo che le trasmettesse delle sensazioni del genere. Anche il 30enne lucano sembra essere innamorato più che mai e lo dimostrato con una dedica speciale a Giulia per il suo 28esimo compleanno.

I vari attacchi ricevuti da Giulia Salemi

Non è la prima volta che Giulia Salemi subisce delle critiche o viene sminuita dagli haters o da altre persone sul suo operato professionale, ma anche umano. Ad esempio, la modella italo-persiana ha ricevuto delle accuse sul fatto di aver trovato un ragazzo in ogni reality show a cui ha partecipato.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, sin dalla sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha dovuto difendersi con le unghie e con i denti contro coloro che le hanno puntato il dito addosso.