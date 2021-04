Batosta per Barbara Palombelli, Stasera Italia Speciale chiude. Lei “È stata una bella sfida”

Stasera Italia Speciale chiude per bassi ascolti

Ebbene sì, mercoledì sera Stasera Italia Speciale ha chiuso i battenti in prima serata su Rete 4. Il motivo? A quanto pare tale decisione è stata presa dai vertici Mediaset per gli ascolti non proprio brillanti di questa edizione.

La trasmissione condotta da Barbara Palombelli, che negli ultimi tempi si è occupata principalmente dell’emergenza sanitaria e dei vaccini ha già il sostituto. Infatti, la padrona di casa di Forum e dello Sportello di Forum cederà il testimone al giornalista Giuseppe Brindisi per l’approfondimento del Tg4. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli.

L’annuncio di Barbara Palombelli su Rete 4

Nelle ultime ore Barbara Palombelli ha annunciato la chiusura definitiva, almeno per questa stagione televisiva, di Stasera Italia Speciale. La conduttrice romana ha ringraziato la produzione e lo staff per la fiducia dimostrata verso il talk da lei presentata in questi anni.

“È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”, ha affermato la padrona di casa di Forum a fine puntata. Infatti, da mercoledì 7 aprile 2021 la palla passerà al giornalista del Tg4 Giuseppe Brindisi, che di dedicherà alla rubrica d’approfondimento con il telegiornale.

Stasera Italia Speciale sostituito dall’approfondimento del Tg4 con Giuseppe Brindisi

A quanto pare, la decisione presa dai vertici del Biscione sarebbe legata agli ascolti per nulla brillanti di Stasera Italia Speciale. Infatti, i dati Auditel bassi hanno contribuito alla chiusura anticipata dello talk show, che durante questa edizione ha totalizzato degli ascolti al di sotto delle aspettative, ovvero dal 4% al 3% di share.

Nel frattempo, la conduttrice Barbara Palombelli continuerà a presentare Forum su Canale 5 e lo Sportello di Forum su Rete 4 e proseguirà il proprio impegno in access con Stasera Italia dalle 20:30 alle 21:25. Infine, la professionista romana ha annunciato che si sottoporrà al vaccino Astrazeneca il giorno della Santa Pasqua, scatenando tantissime polemiche sul web. Non è la prima volta che la donna viene aspramente criticata per le sue scelte o per le dichiarazioni che fa nelle sue trasmissioni televisive.