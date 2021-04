Amici, Anna Pettinelli furiosa con Aka7even: “Tappati quella bocca, sono inca**ata nera”

Anna Pettinelli delusa del comportamento di Aka7even

Venerdì pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del daytime di Amici 20. E proprio in quell’occasioni i telespettatori hanno avuto modo di vedere Anna Pettinelli particolarmente arrabbiata. Ad oggi la speaker radiofonica di RDS non era mai apparsa, forse solo durante la sua partecipazione a Temptation Island. Al centro della discussione il Serale del talent show di Maria De Filippi e le lamentele che il ragazzo ha fatto verso la sua professoressa di canto.

Infatti, quest’ultima ha ascoltato gli sfoghi dell’allievo dove dentro la casetta ne ha dette di tutto e di più alla prof. Così Per questo motivo la donna ha voluto fortemente un incontro col diretto interessato: “Sono inca**ata nera per tutte le cose che hai detto su di me. Tappati quella bocca e usala per cantare”.

Le scuse dell’allievo e la rabbia dell’insegnante

Nella fascia pomeridiana di Amici 20 su Canale 5 il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha assistito ad un duro sfogo di Anna Pettinelli nei confronti di Aka7even. E proprio quest’ultimo, imbarazzato e in forte difficoltà ha replicato così: “Ha ragione, mi scuso”. Ma la professoressa di canto del talent show di Canale 5 si è detta molto delusa e dispiaciuta per le affermazioni fatte dal 20enne.

Secondo la Pettinelli è troppo facile scaricare la responsabilità agli altri quando le cose non vanno bene come si sperava. E siccome nelle prime due puntata del Serale Aka7even sta perdendo una serie di sfide, forse è giusto fare dietrofront capire dove sta sbagliando. In più, stando agli spoiler sul terzo appuntamento il ragazzo continuerà a perdere e a lasciare perplessa la giuria esterna composta da Stefano de Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

Anna Pettinelli sbotta con l’allievo Aka7even

Anna Pettinelli è apparsa particolarmente affranta e amareggiata per il comportamento di Aka7even ad Amici di Maria De Filippi. C’è da sottolineare che la professoressa di canto ha puntato molto su di lui durante l’anno scolastico nella scuola televisiva targata Fascino PGT.

Per questo motivo la donna non si aspettava minimamente che l’allievo le dicesse delle cattiverie del genere. Infine, l’insegnante è sbottata così: “Faccio questo mestiere da 40 anni. Ho un orecchio che tu a 20 anni non hai”.