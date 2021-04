Isola dei Famosi, Elisa Isoardi contro Gilles Rocca: “Non lo sopporto ha atteggiamenti forti”

Elisa Isoardi si scaglia contro Gilles Rocca

Nel daytime de L’Isola dei Famosi 15 andato in onda venerdì su Canale 5 i telespettatori hanno avuto modo di vedere ciò che è successo nel sesto appuntamento con Ilary Blasi e la squadra d’opinionisti. In quell’occasione si è parlato molto dell’acceso confronto che Gilles Rocca, già in lite con Awed, ha avuto con Daniela Martani. E dalla parte della vegana si è schierata l’ex conduttrice Rai Elisa Isoardi.

Infatti, durante il suo confessionale la professionista cuneese si è sfogata contro il vincitore di Ballando con le Stelle 2021, colpevole secondo lei di avere degli atteggiamenti molto duri. “A volte ha atteggiamenti un po’ forti e io non li sopporto…”, ha affermato l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

La conduttrice piemontese non sopporta l’atteggiamento dell’attore romano

Sempre nel confessionale de L’Isola dei Famosi 15, Elisa Isoardi ha detto di esserci rimasta molto male del modo di fare rude e aggressivo di Gilles Rocca. Ragion per cui la professionista piemontese più volte lo ha nominato, come è accaduto nel corso del sesto appuntamento del reality show di Canale 5. “Gli atteggiamenti di Gilles mi rimangono dentro…Ed è per quello che a volte mi scappa la nomination…”, ha asserito l’ex compagna di Matteo Salvini.

In pratica, pare che l’attore romano non abbia contro solo Daniela Martani, con la quale ci ha litigato anche giovedì sera in diretta, ma anche l’ex presentatrice Rai. Infatti, quest’ultima non riesce proprio a tollerare i modi di fare del compagno d’avventura in Honduras, credendo che spesso esageri con il suo atteggiamento.

Elisa Isoardi si confida con Francesca Lodo

Oltre al confessionale, Elisa Isoardi si è voluta sfogare con un’altra naufraga de L’Isola dei Famosi 21, ovvero Francesca Lodo. Quest’ultima, però, ha immediatamente preso le parti dell’attore capitolino asserendo che lui è un bravo ragazzo. Anche l’ex conduttrice de La prova del cuoco è dello stesso parere, tuttavia non può chiudere gli occhi davanti a suoi atteggiamenti da lei ritenuti esagerati.

Infatti, per la cuneese il giovane si scaglia senza motivo contro Daniela Martani. “Non posso far finta di niente…Ce l’avevo qua…Perché se te lo tieni dentro ti rode e basta…E’ giusto parlarne…”, ha detto la donna. La Isoardi e Rocca avranno un confronto in tal senso? Staremo a vedere.