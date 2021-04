Guenda Goria, la confessione dolorosa sulla malattia: “La mia salute è peggiorata

Guenda Goria torna a parlare della sua malattia: l’endometriosi

Insieme alla madre Maria Teresa Ruta, Guenda Goria è stata un delle protagoniste femminili della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa la ragazza ha svelato di essere affetta da endometriosi. Si tratta di una malattia che colpisce il genere femminile, ma di cui si parla poco e niente. L’ex gieffina si è fatta portavoce di questa importante battaglia, e attraverso grazie ad una recente intervista per Il Foglio, la giovane ha confessato in che modo ha scoperto di soffrire di questa patologia.

“La mia salute è peggiorata notevolmente quest’inverno, forse per lo stress, e solo dopo una visita approfondita ho capito che tutti i sintomi che riscontravo erano causati da questa patologia”, ha fatto sapere la giovane. Quest’ultima, inoltre, ha ammesso che prima di quel momento, anche se aveva dei disturbi abbastanza fastidiosi non era consapevole di soffrire di tale disturbo da diverso tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato l’attrice.

L’ex gieffina parla degli effetti che provoca l’endometriosi

Intervistata dal quotidiano nazionale Il Foglio, Guenda Goria ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione a tutte quelle donne che come lei soffrono di endometriosi. Una patologia che nelle fasi più gravi può essere anche invalidante. La primogenita di Maria Teresa Ruta ha affermato: “Ha delle ripercussioni psicologiche rilevanti e viene spesso sottovalutata”.

Ragion per cui l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 cerca sempre di documentarsi, per cercare di convivere con questa malattia al meglio. Infatti, tutti coloro che hanno tale disturbo invade vari aspetti della vita. Ma non è finita qui, l’ex gieffina ha detto altro.

L’appello di Guenda Goria a tutte coloro che soffrono di questa patologia

Oltre al messaggio di sensibilizzazione, Guenda Goria intervistata da Il Foglio ha voluto lanciare un appello a tutte quelle donne che purtroppo sono condizionale dalla presenza della endometriosi.

L’ex gieffina ha dimostrato tutta la sua vicinanza e comprensione, sottolineando che è opportuno fare dei controlli periodici. Tutto questo per cercare di tenere a bada questa malattia. “L’arma migliore contro l’endometriosi, a oggi, resta la prevenzione”, ha concluso la figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria che potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6.