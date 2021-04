Uomini e Donne lunedì 5 aprile non va in onda: cosa lo sostituirà e i dettagli

Nel giorno di pasquetta, lunedì 5 aprile, il consueto appuntamento con Uomini e Donne non va in onda. Maria De Filippi ha deciso di prendersi un giorno libero dalla messa in onda per dare spazio ad un’altra tipologia di intrattenimento.

Scopriamo, dunque, tutti i dettagli sul caso. Nello specifico, vediamo che cosa verrà trasmesso in quel giorno a quell’ora al posto del talk show, quando tornerà regolarmente in onda il programma e dove eravamo rimasti.

Perché Uomini e Donne non va in onda e cosa lo sostituisce

Lunedì Uomini e Donne non va in onda. Il motivo risiede nel fatto che la conduttrice ha deciso di prendersi libero il giorno di pasquetta. Spesso accade che il talk show pomeridiano non va in onda nei giorni festivi e anche questa volta si è voluta rispettare questa tradizione. Ad ogni modo, una volta sviscerato il motivo della sospensione del programma, vediamo gli altri dettagli. Innanzitutto, Uomini e Donne tornerà su Canale 5, a partire dalle ore 14:45 come sempre, a partire da martedì 6 aprile.

Per quanto riguarda il palinsesto, invece, Mediaset ha deciso di sostituire il programma della De Filippi con la replica della nuova serie con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. In particolare, andrà in onda il secondo episodio della fiction Svegliati amore mio. Il film occuperà anche lo spazio che, solitamente, è dedicato ad Amici. Queste sono le uniche due modifiche apportate in tale giorno.

Altri dettagli e dove eravamo rimasti

A parte la mancata messa in onda di Uomini e Donne e di Amici, dunque, non ci sono altre variazioni. A partire dalle ore 16:40, infatti, ci sarà il consueto appuntamento con il daytime dell’isola dei famosi. Successivamente, poi, ci sarà Daydreamer – Le ali del sogno e poi Barbara D’Urso terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 con Pomeriggio 5. Tutto il resto della programmazione rimane invariato.

Tornando a Uomini e Donne, invece, nell’ultimo appuntamento trasmesso abbiamo assistito agli sviluppi sentimentali di Gemma. La dama è uscita con Nicola Vivarelli, ma solo in amicizia, mentre è stata liquidata da Roberto. In seguito, poi, si è parlato di Giacomo, il quale è uscito con Martina e con una ragazza nuova. Il tronista ha preferito lasciare a casa Carolina, cosa che ha generato delle discussioni in studio. Nell’appuntamento di martedì 6 aprile, dunque, vedremo come è andata a finire.