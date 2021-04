Andrea Zelletta vittima di un tentato furto e aggressione: “Hanno cercato di aprirmi lo sportello e di derubarmi”

Dopo Tina Cipollari anche Andrea Zelletta scippato dai ladri

Giorni fa l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha raccontato di essere stata vittima di un furto, il suo borsello, mentre si trovava in un bar di Ostia. A distanza di una settimana un altro ex volto del dating show di Maria De Filippi è stato vittima dei ladri. Stiamo parlando dell’ex tronista ed ex gieffino Andrea Zelletta.

Quest’ultimo ha raccontato che tre uomini si sono avvicinati a lui per cercare di sottrargli con la forza il borsello. Ma non è finita qui, perché venerdì un passante ha anche tentato di aggredire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha raccontato il fidanzato di Natalia Paragoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne vittima di un tentato furto

Attraverso il suo profilo Instagram, Andrea Zelletta ha voluto raccontare ai follower cosa gli è accaduto ultimamente e che lo hanno turbato moltissimo. “Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni. Una settimane fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco”, ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Quest’ultimo, inoltre, ha detto che mentre stava per entrare in auto si sono avvicinati tre uomini, cercando di aprirgli lo sportello e di rubargli il borsello che aveva appoggiato sul cruscotto. Per fortuna l’ex gieffino ha avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura, mentre i tre individui sono fuggiti via.

Andrea Zelletta vittima di un’aggressione

Ma il racconto di Andrea Zelletta non è terminato qui. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato anche vittima di un’aggressione. “Ieri sera è successa un’altra cosa. Sono dovuto scendere a portare il cane a fare i bisogni. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io mi sono detto vabbè, visto che era più di là che si qua, entro dentro il portone”, ha dichiarato il ragazzo.

Quest’ultimo mentre entra dentro il portone lui si avvicina e inizia a dare calci e pugni contro la vetrata dell’apertura, quasi stava rompendo il vetro. “Noi abitiamo vicino alla stazione Centrale e la zona sta peggiorando sempre di più, non è affatto raccomandabile. Per questo io al Grande Fratello Vip ero in pensiero per Natalia, perché qui è sempre peggio”, ha concluso il modello pugliese.