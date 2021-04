Il Divino Otelma denuncia L’Isola dei Famosi per diffamazione: “Forse si sta compiendo un malocchio?” (VIDEO)

Le partecipazioni del Divino Otelma a L’Isola dei Famosi

Non tutti ricordano che Il Divino Otelma partecipato a L’Isola dei Famosi ben due volte. La prima nella nona stagione guidata da Nicola Savino, mentre la seconda nel 2019 in qualità di ospite. E proprio due anni fa l’uomo è rimasto vittima di un incidente causato dall’ex Pupa Francesca Cipriani che lo ha spinto a terra procurandogli ben nove punti di sutura sulla testa.

A distanza di un paio d’anni Il Divino ha deciso di denunciare la produzione del reality show di Canale 5. Per quale motivo? Stravolta però, non c’entra nulla il precedente episodio, ma una un video che è andata in onda nella sesta puntata di giovedì scorso. Si tratta di una clip nella quale sono state mostrate immagini di vari concorrenti che si fanno male con una voce fuori campo che ha detto: “Forse si sta compiendo un malocchio derivante da un funesto fatto del passato?”, con l’immagine del Divino Otelma.

L’ex naufrago agisce per le vie legali contro L’Isola dei Famosi

La battuta riportata nella clip trasmessa a L’Isola dei Famosi 2021 nella serata di giovedì ha fatto storcere il naso al Divino Otelma, che ha così deciso di rivolgersi al suo avvocato e agire per vie legali.

“Ieri sera, uno aprile 2021, una voce anonima (ma bene individuabile se necessario) ha diffamato vilmente il Divino Otelma (Dottor Amleto Marco Belelli) durante il programma L’Isola dei Famosi. Trattasi di un vergognoso comportamento che comporta una ampia indagine al fine di individuare eventuali mandanti. In assenza di iniziate che mettano fine immediatamente a tale inaudita e squallida aggressione mediatica, l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma, procederà nelle sedi opportune contestando al responsabile i reati di diffamazione a messo posta e mezzo stampa”, si legge su Instagram. (Continua dopo il post)

Il Divino Otelma ha denunciato Francesca Cipriani

Diversi mesi fa il Divino Otelma ha denunciato anche l’ex naufraga Francesca Cipriani per avergli procurato una ferita nell’edizione numero 14 de L’Isola dei Famosi che lo ha costretto al ritirarsi prima del tempo. In una telefonata dell’ex Pupa nel programma radiofonico di Francesco Fredella a RTL 102.5, aveva detto che il mago Otelma la voleva trascinare in Tribunale.

“Mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata; è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto. Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro”, aveva detto l’ex gieffina.

Quest’ultima, inoltre, aveva raccontato che tra loro c’era lavoro e rispetto, amicizia. In più aveva conosciuto sua sorella, le avevano inviato a Genova e lei a Milano. “Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”, concluse la Cipriani.