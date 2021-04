Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in crisi. La fidanzata Arianna sbotta: “Non ho bisogno di fare sviolinate”

Arianna Cirrincione replica alle critiche

Giovedì scorso la conduttrice Ilary Blasi ha dato la possibilità ad Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi di parlare con la sua fidanzata Arianna Cirrincione. In quell’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne è andato letteralmente in crisi lasciando intendere di voler abbandonare il programma di Canale 5.

Il giorno dopo l’ex corteggiatrice, accusata dai fan del naufrago di non averlo supportato, ha voluto replicare a loro. “Sapete che non è da me, ma trovo giusto dire due parole rispetto a ieri… Ringrazio innanzitutto chi come sempre non manca in un messaggio di supporto, siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore! Mi ci tenevo anche a dire a chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è assolutamente così”, ha detto la ragazza.

Quest’ultima, inoltre, ha detto è un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò che di più bello si possa trovare in un uomo, ma il suo ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve perché l’Andrea che conosce è tanto sensibile quanto forte e di carattere. “E questo è anche quello ho provato a trasmettergli ieri…sono certa che lui abbia perfettamente colto. Non sono sempre le parole sdolcinate a fare la differenza, non ho bisogno di fare sviolinate, lo amo più di me stessa e lo sosterrò sempre e comunque lui lo sa. Quindi ribadisco forza e e coraggio amore, io e te ci siamo capiti”, ha affermato Arianna.

Andrea Cerioli minaccia l’abbandono de L’Isola dei Famosi 15

Durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto ad Andrea Cerioli per quale motivo è così giù. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha minacciato di ritirarsi dal programma Mediaset.

“Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche. Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa plateale, nel momento in cui faccio una carezza probabilmente no”, ha affermato il ragazzo.

Andrea Cerioli e il confronto con Ilary Blasi

Ma lo sfogo di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021 non è finito qui. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto anche conosce benissimo Arianna e se lei gli dice che sta facendo la figura del morto allora probabilmente non si ritiene adatto a fare questo reality.

“Non c’è una diretta 24 ore su 24. Penso di aver fatto il cretino h24 con tutti qua, se di me in Italia arrivano solo due clip dove piango, forse questo non è il reality fatto per me. Forse dovevo dar ragione a quelle persone che mi dicevano che non era il reality fatto apposta per me. Il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare la telecamera per parlar male di qualcuno, se voglio fare una carezza a qualcuno gliela faccio senza aspettare la telecamera, qua ci sono solo due telecamere, non abbiamo il microfono o le telecamere puntate”, ha affermato il naufrago.