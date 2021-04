Tommaso Zorzi si è fidanzato? Beccato con un uomo misterioso, lui fa un annuncio (FOTO)

In queste ore sta facendo il giro del web una clip in cui Tommaso Zorzi appare in compagnia di un uomo misterioso e in molti credono sia il suo nuovo fidanzato. Tutti i fan dell’influencer sono perfettamente a conoscenza della voglia che il giovane ha di innamorarsi.

Pertanto, se questa fosse la verità, per i fan sarebbe sicuramente una gioia. Ad ogni modo, almeno per il momento, ci sono molte incertezze sulla vicenda. L’opinionista dell’Isola dei famosi si sta comportando in modo piuttosto bizzarro, sta di fatto che ha annunciato di aver appena preso una decisione.

L’uomo misterioso nel video di Tommaso è il nuovo fidanzato?

Tommaso Zorzi si è davvero fidanzato? Questa è la domanda che molti utenti del web si stanno ponendo. Il ragazzo è single da moltissimo tempo. Lui stesso ha dichiarato che, dopo la lunga astinenza a cui si è dovuto sottoporre durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, è davvero desideroso di intraprendere una nuova storia. Ebbene, il suo sogno potrebbe essersi realizzato. Alcune ore fa, il giovane stava parlando ai fan dalla sua casa in montagna. Nel corso del video, però, sullo sfondo è apparso un uomo in boxer in atteggiamenti alquanto intimi.

Dal video in questione si è evinto chiaramente che si sia trattato di un’inquadratura sbagliata, sta di fatto che l’influencer ha immediatamente spostato il telefono. I fan più attenti, però, non si sono lasciati sfuggire il dettaglio in questione, pertanto, in molti hanno cominciato a fare delle ipotesi a riguardo. La maggior parte degli utenti ritiene che l’uomo in questione sia, quanto meno, un nuovo flirt del vincitore del GF Vip 5. (Continua dopo la foto)

L’annuncio di Zorzi

Per il momento, Tommaso Zorzi non è intervenuto in modo diretto sulla vicenda, pertanto, non sappiamo con certezza se si sia davvero fidanzato oppure no. Ad ogni modo, ciò che è certo è che il giovane sembra essere super corteggiato. All’interno di alcune IG Stories, infatti, ha mostrati dei mazzi di fiori ricevuti, alcuni dei quali anche parecchio spinti. In ogni caso, il ragazzo non si è voluto sbilanciare su nulla.

A rendere ancora più intrigante la vicenda ci ha pensato un post pubblicato di recente. Tommaso, che è sempre stato molto attivo sui social, ha annunciato di sentire la necessità di prendersi una piccola pausa. In questi giorni, infatti, pare sarà parecchio assente da Instagram in quanto sente il bisogno di dedicarsi ad alcune faccende private.