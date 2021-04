Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: “Si vergogna di farmi vedere le sue fiction”

Andrea Zenga vorrebbe vedere le fiction di Rosalinda Cannavò

Nonostante le gufate da parte di gran parte del pubblico, pare che tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ci sia vero amore. Infatti, ad oltre un mese dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dalla convivenza che hanno intrapreso, l’ex gieffino si è sbilanciato sul sentimento che prova verso la 28enne messinese.

Quest’ultima recentemente è finita al centro dell’attenzione anche per il caso “AresGate” che la stessa ha fatto scoppiare all’interno del loft più spiato d’Italia insieme al coinquilino Massimiliano Morra. Sulla fidanzata il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha detto: “È amore ma si vergogna di farmi vedere le sue fiction”. Parlando proprio del passato dell’attrice siciliana, infatti, il ragazzo ha ammesso che gli piacerebbe poter vedere le serie a cui ha partecipato la donna che ama.

Tra i due ex gieffini è amore

Nello specifico, Andrea Zenga ha rilasciato una nuova intervista ad un noto magazine parlando ancora una volta di Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ammesso apertamente che ormai tra di loro è vero amore. “Possiamo parlare tranquillamente di amore. Lei è la mia fidanzata”, ha asserito l’ex partecipante di Temptation Island che in questo modo ha scelto di sbilanciarsi su quello che prova veramente per la 28enne messinese.

Il ragazzo ha deciso di rompere gli indugi e le incertezze sul sentimento nato sul finale del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il figlio di Walter Zenga ha sottolineato il fatto che l’attrice siciliana è una persona molto importante della sua vita, ragion per cui ora gli piacerebbe scoprire qualcosa in più del passato della donna che ama.

Rosalinda Cannavò si vergogna di far vedere i suoi lavori ad Andrea Zenga

La grande curiosità di Andrea Zenga è quella di vedere qualche fiction dell’Ares Film cui Rosalinda Cannavò ha recitato anni fa. Ricordiamo che in quel periodo la 28enne si faceva chiamare Adua Del Vesco. “Lei però si rifiuta perché si vergogna”, ha affermato l’ex gieffino, rivelando così che l’attrice siciliana non avrebbe piacere a far vedere i suoi vecchi lavori all’uomo che ama.

Infatti, quest’ultimo per soddisfare la sua curiosità può accontentarsi solo di qualche video che si trova sul web. Per quanto riguarda le conoscenze in famiglia, il ragazzo ha ammesso che fino ad oggi ha avuto modo di incontrare la mamma e la sorella dell’ex gieffina. Queste ultime, infatti, qualche giorno fa si sono recate a Milano per partecipare ad un appuntamento di Live – Non è la D’Urso.