Oroscopo 4 aprile 2021, classifica di tutti i segni : Pasqua tra famiglia e malinconia

L’Oroscopo del 4 aprile 2021 esorta tutti i segni a trascorrere questo giorno di Pasqua in armonia con le persone che vi circondano. Alcuni di voi potrebbero risentire di un po’ di malinconia, la quale potrà essere scacciata solo grazie alla vicinanza delle persone care.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. Momento positivo per voi. La Pasqua vi porterà tanta serenità e allegria. Trascorrete questo giorno circondandovi solamente delle persone che amate e a cui tenete davvero. Non c’è spazio per chi non merita le vostre attenzioni. Godetevi questi giorni di serenità fino in fondo.

2 Ariete. Pasqua all’insegna dell’amore per i nati sotto questo segno. Approfittate della Luna nel segno per lasciarvi andare con la persona che vi piace o con il partner. Se, invece, siete single, non demordete, presto potrebbero arrivare delle belle novità sotto questo punto di vista.

3 Scorpione. Periodo molto soddisfacente per voi. A partire da oggi comincerà una fase di vita molto interessante, specie per coloro i quali hanno cominciato un nuovo percorso o una uova attività. Per quanto riguarda i sentimenti, approfittate della Luna favorevole per dedicarvi al partner.

4 Sagittario. L’Oroscopo del 4 aprile vi esorta a tenere gli occhi aperti. Oggi nulla è escluso e tutto potrebbe accadere, anche l’impensabile. La persona che credevate essere la più lontana dal vostro modo di essere potrebbe rivelarsi molto interessante. Siate di larghe vedute e non escludete le novità.

5 Vergine. Le coppie in crisi avranno delle belle sorprese. Il giorno di Pasqua cela delle novità per quanto riguarda i sentimenti. Non date nulla per scontato, specie le persone. Oggi potrebbe arrivare anche una chiamata che desideravate ricevere da tanto tempo. Nulla è da escludere.

6 Gemelli. Aprile è il mese dell’amore. Approfittate di questo giorno di festa per manifestare il vostro interesse alla persona che vi piace. Non siate timidi e, soprattutto, abbiate una maggiore fiducia in voi stessi. L’amore arriva per coloro i quali ci credono davvero. La prossima settimana sarà impegnativa anche dal punto di vista lavorativo.

Classifica del giorno 4 aprile: ultime sei posizioni

7 Acquario. I nati sotto questo segno vivranno una giornata abbastanza tranquilla, all’insegna della famiglia e del buon cibo. Siete delle persone sostanzialmente semplici, pertanto, vi accontentate davvero di poco per essere felici. Dal punto di vista professionale potrebbero esserci delle novità.

8 Toro. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda l’amore. Molto dipenderà dalla vostra situazione pregressa. Se avete avuto delle discussioni di recente, forse è il caso di arginare i problemi mettendo l’orgoglio da parte. Se, invece, venite da una situazione di stallo, trovate il modo di creare delle dinamiche.

9 Leone. Fatevi avanti in campo sentimentale. Siete tra i segni più vanitosi dello zodiaco, pertanto, amate sentirvi corteggiati e apprezzati. Talvolta, però, è necessario muovere qualche passo per ottenere dei risultati. In campo professionale ci vuole un momento di pausa per organizzare le cose da fare.

10 Cancro. Momento altalenante per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 4 aprile vi esorta a manifestare il vostro malumore, ma in modo costruttivo. Non alimentate discussioni sterili e fini a se stesse. I dibattiti hanno un senso se sono intelligenti e finalizzati alla risoluzione dei conflitti.

11 Pesci. Periodo turbolento dal punto di vista emozionale. Se vi trovare tra due fuochi, cercate di prendere una decisione quanto prima. Sia in campo sentimentale sia lavorativo potrebbero arrivare delle interessanti novità. La Pasqua porta un po’ di malinconia, scacciatela tenendovi occupati.

12 Bilancia. Se siete nervosi, oggi è meglio non intavolare delle discussioni. Sia in campo professionale sia lavorativo vi sentite un po’ demotivati. I giorni di festa, inoltre, spesso non aiutano in quanto fomentano la malinconia. Cercate di trascorrere quanto più tempo possibile con i vostri cari.