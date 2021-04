Uomini e Donne, Sossio e Ursula senza lavoro: “In qualche modo riusciamo a stare a galla”

Il dramma degli ex volti del Trono over di Uomini e Donne

Ebbene sì, anche Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo si trovano in cassa integrazione e il negozio chiuso. Ai due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island è accaduto quello che è successo a milioni di italiani che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, si sono trovate a vedere compromessa la propria attività professionale e di conseguenza anche la propria esistenza.

La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al magazine Mio e ha confessato che il fatto di essere personaggi pubblici e popolari li tiene a galla. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno confessato i due.

Sossio Aruta in cassa integrazione

Intervistato dal noto settimanale Mio, l’ex cavaliere del Trono over Sossio Aruta ha infatti rivelato che prima della pandemia per il Coronavirus giocava a calcio. Lo sportivo era in Promozione, nella squadra del Casalnuovo, dove l’uomo voleva chiudere la sua carriera calcistica.

Purtroppo tutti i suoi piani sono stati stravolti dall’arrivo del Covid che purtroppo ha minato questo suo grande sogno. Per questo motivo il compagno dell’ex dama Ursula Bernardo ha cercato un nuovo lavoro che ha trovato in un supermercato ma al momento si trova in cassa integrazione.

Ursula Bennardo e il negozio di parrucchieri chiuso

Nella medesima situazione si trova la sua compagna Ursula Bennardo. Infatti, l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne ha smesso anche lei di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia per la maternità e al momento di rientrare è arrivata l’emergenza sanitaria che ha bloccato tutto. “A differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”, ha fatto sapere l’ex calciatore campano.

La coppia è infatti molto è abbastanza seguiti sui loro canali social e questo permette loro di avere delle sponsorizzazioni. Grazie a queste, infatti, in questo momento di inattività rappresentano una fonte di guadagno per la coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Ma le dichiarazioni di entrambi hanno sollevato una polemica da parte del popolo del web affermando che molta gente si trova nella loro situazione, anzi peggio di loro.