Fedez, bufera sulla nonna vaccinata dopo le critiche di Chiara: “Avete fatto una figura di me**a, chiedete scusa” (FOTO)

In queste ore la nonna di Fedez è stata vaccinata dagli esponenti del sistema sanitario lombardo. Il tutto, però, è avvenuto solo a seguito della denuncia da parte di Chiara, la quale ha accusato il comune di essersi completamente dimenticato di alcuni pazienti.

Allo scopo di mettere a tacere la polemica, dunque, la regione avrebbe immediatamente contattato la nonna del cantante per sottoporle il vaccino, di cui aveva assolutamente diritto. Questo modo di agire basato sui favoritismi ha fatto innervosire la coppia di vip, pertanto, è scoppiata una polemica.

La nonna di Fedez vaccinata per favoritismi? Chiara si sfoga

Chiara e Fedez sono finiti al centro di una polemica contro la regione Lombardia a seguito di un vaccino sottoposto alla nonna del cantante. Tutto è nato nel momento in cui la Ferragni ha manifestato il suo malcontento nel fatto che la nonna di Fedez stesse aspettando di essere vaccinata da troppi giorni. L’influencer ha accusato la regione di essersi completamente dimenticata di lei, così come di molti altri pazienti. Ebbene, subito dopo tale denuncia, la regione ha contattato la donna invitandola subito a sottoporsi al vaccino.

Il tempismo con il quale la signora ha ricevuto la telefonata ha fatto storcere il naso ad entrambi i ragazzi. I due, infatti, sono rimasti basiti dal fatto che, al giorno d’oggi, si viva ancora adoperando sistemi basati sui favoritismi e sul mettere a tacere situazioni per evitare che vengano a galla delle situazioni compromettenti. Dopo tale ulteriore sfogo, però, alcuni giornalisti sono intervenuti accusando l’influencer di aver agito in modo così irascibile a causa di una depressione post partum.

Il rapper contro la regione Lombardia

A seguito di tale risposta è arrivato piccato l’intervento del marito di Chiara. Quest’ultimo ha sbugiardato la regione Lombardia fornendo tutte le spiegazioni del caso. Fedez, infatti, ha detto di reputare assurdo che sua nonna sia stata vaccinata solo perché la Lombardia temeva che venisse a galla una cattiva gestione del sistema sanitario. In seguito, poi, si è scagliato contro la giornalista che ha accusato sua moglie.

In particolare, ha detto che la protagonista ha dimostrato una scarsa professionalità e assenza di tatto verso chi soffre davvero di tale disturbo. Il cantante, inoltre, ha esortato Attilio Fontana e Letizia Moratti a scusarsi pubblicamente sia con lui sia con sua moglie per le accuse mosse contro di loro e per la figuraccia compiuta.