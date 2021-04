Arianna David stronca Elisabetta Gregoraci: “Essere adulti non è da tutti” (FOTO)

Arianna David contro Elisabetta Gregoraci: il motivo

Qualche mese fa, durante la messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip l’ex Miss Italia Arianna David ha confermato le indiscrezioni sulla presunta relazione sentimentale tra Elisabetta Gregoraci e il pilota Stefano Coletti.

“Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“, ha fatto sapere la donna in varie interviste, tra cui anche a Mattino 5 di Federica Panicucci.

L’ex Miss Italia stronca la soubrette calabrese

Le dichiarazioni di Arianna David hanno avuto delle conseguenze negative per quest’ultima. Infatti, l’avvocato di Elisabetta Gregoraci non ha perso tempo a farle recapitare una lettera con una diffida. Ma a distanza di qualche mese in che rapporti sono sono la soubrette calabrese e l’ex Miss Italia? Un follower dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi le ha espressamente chiesto se aver difeso Giulia Salemi le avesse portato grane con l’ex moglie di Flavio Briatore.

A quel punto la diretta interessata ha risposto con un enigmatico: “Eh, essere adulti non è da tutti“. Subito dopo qualcuno ha domandato all’opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio Cinque in che rapporti è adesso con la 41enne calabrese e anche in questo caso la risposta è stata abbastanza vaga. “Se mi puoi fare una domanda di riserva ti ringrazio. Comunque tornassi indietro mi farei i fatti miei, la gratitudine non è da tutti“, ha scritto la David. (Continua dopo le foto)

Arianna David lancia una frecciata ad Elisabetta Gregoraci

Arianna David ha anche lanciato una frecciatina velenosa ad Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, infatti, qualche settimana fa è stata al centro di una polemica per dei cuoricini rossi e una risposta ad una dichiarazione di Pierpaolo Pretelli .

A quel punto l’ex Miss Italia ha commentato così la vicenda: “Se penso che Eli stia marciando sulla storia dei Prelemi? Sapete già la risposta. Se non hai da lavare, stirare, pulire, cucinare e fare la spesa cosa fai? Passi il tempo a mettere dei like“. La donna sarebbe un’ottima inquilina per la casa del Grande Fratello Vip 6. Ecco una Storia Instagram della David: