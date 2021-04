Stefano De Martino, la stoccata di Alessandra Celentano: “Menomale hai cambiato carriera” (VIDEO)

Alessandra Celentano affonda Stefano De Martino

Nel terzo appuntamento del Serale di Amici 20 andato in onda sabato sera c’è stato un duro botta e risposta tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino. Tutto è accaduto al termine di un’esibizione di Tommaso Stanzani, il ragazzo che poi ha dovuto lasciare il talent insieme a Rosa.

L’allievo si è scontrato con Alessandro Cavallo, con un guanto di sfida voluto semplicemente dalla professoressa Lorella Cuccarini. Naturalmente, chi ha seguito il programma sin dall’inizio sa perfettamente che Tommaso è meno preparato tecnicamente rispetto al compagno e palesemente ha perso la sfida.

A quel punto è intervenuto il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, il quale ha detto alla nipote del Molleggiato che lui non avrebbe accettato il guanto. Stando al professionista napoletano l’impuntarsi dell’insegnante di danza nel non volere rifiutare i guanti va ai danni dei ragazzi, com’è accaduto con Stanzani. A quel punto la Celentano si è arrabbiata con il giurato dicendo: “Mi va in fumo il cervello. Menomale che hai fatto un’altra carriera. Ti dico solo questo”.

La replica del professionista napoletano

Ovviamente la pesante replica di Alessandra Celentano al Serale di Amici 20 nei confronti di Stefano De Martino ha fatto storcere il naso al pubblico. Come al solito i commenti pesanti dell’insegnante di danza hanno diviso i telespettatori del talent show di Maria De Filippi e i fan.

In questo modo la nipote del Molleggiato ha detto all’ex marito di Belen Rodriguez che ha fatto bene a diventare conduttore televisivo e non ballerino. Ovviamente il diretto interessato non è rimasto a guardare replicando così: “Grazie per l’apprezzamento per il cambio di carriera. Anche perché penso che sia una cosa che ci lega. Facciamo entrambi televisione”. (Continua dopo il video)

Stefano De Martino ci rimane male alla frecciata della Celentano

Il botta e risposta al Serale di Amici 20 tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino ha gelato lo studio. Infatti, dopo questo scontro nessuno ha più continuato nella diatriba. Il giurato è sembrato restarci male, anche se ha camuffato tutto continuando a sorridere e facendo finta di niente.

Quindi, la professoressa di danza si è difesa dalle critiche pungendo il professionista partenopeo sul fatto di fare tv: “Io te l’avevo detto. E tu dicevi no no voglio fare il ballerino. Invece avevo ragione”.